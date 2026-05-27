Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου διερευνάται στην Πάτρα, με τις Αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου αλλοδαπού, ινδικής εθνικότητας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς οι δράστες φέρονται όχι μόνο να χτύπησαν το παιδί, αλλά και να προχώρησαν σε εξαιρετικά σκληρή πράξη, σβήνοντας τσιγάρο στο χέρι του.

Πώς έγινε η επίθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Οι δράστες φέρονται να εξανάγκασαν δια της βίας τον 12χρονο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων, όπου τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Του έσβησαν τσιγάρο στο χέρι

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η καταγγελία ότι, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου, προκαλώντας του έγκαυμα.

Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται στην έρευνα των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Στο μικροσκόπιο πιθανό ρατσιστικό κίνητρο

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι δράστες φέρονται να εκστόμιζαν υποτιμητικά σχόλια για την εθνικότητα του ανήλικου θύματος.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανή ένδειξη ρατσιστικού κινήτρου πίσω από την επίθεση.

Ταυτοποιήθηκε 19χρονος – Αναζητούνται οι συνεργοί του

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη τριών άγνωστων συνεργών του.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

Οι Αρχές εξετάζουν το πλήρες πλαίσιο της επίθεσης, τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και το αν η βίαιη ενέργεια σε βάρος του 12χρονου συνδέεται με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.