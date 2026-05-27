Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντησή του με τη Φινλανδή ομόλογό του, Ελίνα Βαλτόνεν, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ βρίσκονται αντιμέτωπα με σύνθετες γεωπολιτικές προκλήσεις.

Στις κοινές δηλώσεις τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών στάθηκαν στις ασύμμετρες και υβριδικές απειλές, στην ανάγκη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, στη στήριξη της Ουκρανίας, στη θαλάσσια ασφάλεια και στον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης.

Γεραπετρίτης: Κοινές προκλήσεις για Βορρά και Νότο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι Ελλάδα και Φινλανδία, ως κράτη της νότιας και βόρειας γειτονίας της Ευρώπης, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις.

«Ως κράτη της βόρειας και νότιας γειτονίας της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, ασύμμετρες και υβριδικές απειλές που υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι απειλές δεν προέρχονται πλέον μόνο από συμβατικά μέσα, αλλά και από εργαλεία που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν από ένα κράτος μόνο του. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, είναι απολύτως αναγκαία η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κοινές προτεραιότητες Ελλάδας και Φινλανδίας

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε ότι Ελλάδα και Φινλανδία, ως εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έχουν κοινές προτεραιότητες απέναντι στις προκλήσεις της σημερινής γεωπολιτικής συγκυρίας.

Όπως είπε, οι δύο χώρες συγκλίνουν στις απόψεις τους για το μέλλον μιας ισχυρής, διευρυμένης, ανταγωνιστικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

Στο πεδίο της διεύρυνσης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι κοινή επιδίωξη είναι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Ουκρανία, Γάζα και Ιράν ανέδειξαν τις ευρωπαϊκές εξαρτήσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις τρεις παρατεταμένες κρίσεις στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης: την Ουκρανία, τη Γάζα και το Ιράν.

Όπως επισήμανε, οι κρίσεις αυτές ανέδειξαν ότι η εξάρτηση σε στρατηγικούς τομείς, όπως η αμυντική παραγωγή, η ενέργεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού, μπορεί να καταστήσει την Ευρώπη ευάλωτη.

«Η μετάβαση στη στρατηγική αυτονομία, με παράλληλη διατήρηση ισχυρού του ευρωπαϊκού πόλου, αποτελεί αναγκαία συνθήκη», υπογράμμισε.

Τα ζητήματα αυτά, όπως είπε, συνδέονται με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, που συνεδριάζει στην Κύπρο.

Θαλάσσια ασφάλεια και «σκιώδης στόλος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την Ελλάδα, μια χώρα με μακρά ναυτική παράδοση.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα τάσσεται κατά της ύπαρξης του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ο οποίος, όπως είπε, παραβιάζει τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον.

«Η Ελλάδα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου», ανέφερε.

Ετοιμότητα για το Στενό του Ορμούζ

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει, όταν το επιτρέψει το περιβάλλον, σε κατάλληλες προσπάθειες υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σε πλήρη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Όπως είπε, είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει ασφάλεια σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, ειδικά σε εκείνες όπου καταγράφεται μεγάλη ναυτιλιακή κίνηση.

«Καμία ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», σημείωσε.

Βαλτόνεν: Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν, εστίασε στη ρωσική απειλή και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως είπε, η Ρωσία έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη, ενώ παρόμοια καθεστώτα επιχειρούν να πλήξουν την Ευρώπη «εκ των έσω».

Η Φινλανδή υπουργός υπενθύμισε την ιστορική εμπειρία της χώρας της με τη Ρωσία, λέγοντας ότι η Φινλανδία κατάφερε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η Ουκρανία θέλει να ζει ελεύθερη»

Η Ελίνα Βαλτόνεν υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί έχουν αποφασίσει πως θέλουν να ζουν σε συνθήκες ελευθερίας και ότι αυτό τους αξίζει.

Σημείωσε ακόμη ότι η Ρωσία έχει αποδυναμωθεί τόσο στο πεδίο όσο και λόγω της ενίσχυσης των ουκρανικών δυνάμεων, της στήριξης των ΗΠΑ και των κυρώσεων. Ωστόσο, όπως είπε, η Μόσχα στρέφεται ξανά κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων.

«Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε», τόνισε.

Η Φινλανδή υπουργός πρόσθεσε ότι η ενότητα που έχει επιδείξει η Ευρώπη απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα έχει φέρει αποτελέσματα.

«Ελπίζουμε ότι η Ρωσία θα επιστρέψει στον δρόμο του Διεθνούς Δικαίου», ανέφερε.

Στήριξη στη ναυτιλία και αναφορά στη Μέση Ανατολή

Η Ελίνα Βαλτόνεν τάχθηκε υπέρ της πλήρους αποκατάστασης των ναυτιλιακών ροών, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η Ρωσία δεν θα εξάγει οτιδήποτε σχετίζεται με τον πόλεμο.

Αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή, ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συνεργασία της με τους παράγοντες της περιοχής και σημείωσε ότι η Αθήνα έχει δείξει ικανότητα να προβλέπει τις εξελίξεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι για να μπορέσει η Ευρώπη να παραμείνει ανθεκτική και να υπερασπιστεί τις αρχές της, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, χρειάζεται μια οικονομία που να αναπτύσσεται.

Ελλάδα και Φινλανδία σε κοινή γραμμή

Η συνάντηση Γεραπετρίτη – Βαλτόνεν επιβεβαίωσε τη σύγκλιση Ελλάδας και Φινλανδίας σε βασικά ζητήματα ασφάλειας, διεύρυνσης, ναυσιπλοΐας και ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι απειλές για την Ευρώπη δεν περιορίζονται στα συμβατικά πεδία, αλλά εκτείνονται στην ενέργεια, στις θαλάσσιες μεταφορές, στις υβριδικές επιχειρήσεις και στην αποσταθεροποίηση από τρίτες δυνάμεις, Αθήνα και Ελσίνκι εμφανίζονται να μοιράζονται την ίδια βασική εκτίμηση: η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.