Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ωστόσο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από το έντονο κύμα ζέστης που πλήττει την κεντρική Ευρώπη, όμως ο υδράργυρος θα ανέβει αισθητά τις επόμενες ημέρες.

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, καθώς θα εξασθενήσουν οι βοριάδες που επηρεάζουν τις τελευταίες ημέρες τη χώρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας και όχι σε παραθαλάσσιες περιοχές, γεγονός που θα ευνοήσει την ανάπτυξη έντονης αστάθειας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται:

στη Θεσσαλία,

στην Ήπειρο,

στη Μακεδονία,

στη Θράκη,

και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Την Παρασκευή το κύμα αστάθειας θα μετατοπιστεί κυρίως προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες για μπόρες και καταιγίδες υπάρχουν:

στην Πελοπόννησο,

στη Στερεά Ελλάδα,

και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι η Παρασκευή χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τις θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα.

Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Παρότι η αστάθεια θα συνεχίσει να κάνει την εμφάνισή της και μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, οι καιρικές συνθήκες συνολικά θα είναι αρκετά καλές για όσους σχεδιάζουν εξορμήσεις ή ταξίδια.

Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται κυρίως αργά το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές, ενώ στις περισσότερες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές ο καιρός θα παραμένει γενικά ευνοϊκός.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τοπικά οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις, φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.