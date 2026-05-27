Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό συγγενείς και φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα. Η Βικτώρια Δέλλα ράγισε καρδιές, μιλώντας για τη μητέρα της, ενώ συγκινητικός ήταν και ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα.

«Ξέρω πως σήμερα είναι μια ημέρα πένθους και πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι. Όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μάμα μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά και έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά. Πάλεψε με χαμόγελο, αλλά όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μια δυνατή αδελφή. Και πάνω από όλα μια μοναδική μαμά. Μαμά, με έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξεις τι σημαίνει να έχεις αξίες. Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη και να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα η κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα. Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου και τώρα ξέρω ότι θα είσαι παντού μαζί μου. Και αυτό το φρόντισες εσύ. Στον γάμο σου είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ έναν στίχο. Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ μαμά, μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», είπε η Βικτώρια Δέλλα.

Ο επικήδειος λόγος του Τραϊανού Δέλλα

«Άγγελέ μου, αγάπη μου. Έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού. Ο φύλακας, άγγελός μου, μου έλεγες. Στα πεντηκοστά μου γενέθλια όταν ήμουν μόνος μου στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όταν σε πήρανε για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι είχα επιμονή και υπομονή, αλλά πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή σε όλα αυτά που έχεις περάσει. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν και αυτό είναι μια απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα μωρό μου, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω όπως κάνουν στα μωρά. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσα μια ζωή όπως τη φανταζόμουν, παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε στον δρόμο μας. Στα πολύ δύσκολα δεν σε εγκατέλειψα ποτέ, ούτε μια στιγμή. Πάντα ήσουν μέσα στο μυαλό μου και προτεραιότητά μου. Όλες οι όμορφες στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις. Τα σ’ αγαπώ που σου έχω πει είναι πολύ λίγα για αυτό που αισθανόμουν για σένα. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό για αυτό που μου έδωσες. Η ευγνωμοσύνη στον Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για συντροφιά είναι μεγάλη, άσχετα αν δεν κράτησε περισσότερο. Αγάπη μου, άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα να μη φοβάσαι γιατί είμαι δίπλα σου. Ξεκουράσου, αγάπη μου, γιατί κουράστηκες πάρα πολύ και πέτα ψηλά μακριά από κάθε ασθένεια. Να ξέρεις ότι η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει. Και ένα κομμάτι θέλω να πω που αφιερώναμε ο ένας στον άλλον. Αν ήξερα πού πήγαινα να μπλέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω, αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν σίγουρη ότι πάλι σε εσένα θα ερχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν, από την ίδια τη σκανδάλη δεν θα φοβόμουν, αν για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Η Γωγώ ήταν μια μαχήτρια, δεν λύγισε ποτέ. Αισθάνομαι τόσο μικρός μπροστά της. Δεν θα πω καλό ταξίδι, μωρό μου, γιατί δεν θα φύγεις ποτέ από μέσα μου», ανέφερε ο Τραϊανός Δέλλας για την αγαπημένη του, Γωγώ.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και όσους στάθηκαν δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Μέχρι το τέλος, αντιμετώπισε τη δοκιμασία της με αξιοπρέπεια και δύναμη, επιβεβαιώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που πάλεψε γενναία.

Ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του, Βικτώρια Ο Τραϊανός Δέλλας Η μητέρα της Γωγώς Μστροκώστα και η Μαρία Καλάβρια Η αδελφή της Γωγώς Μαστροκώστα, Φώφη Η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα, Ελένη Μπούση Γιώργος Ντάβλας Χάρης Σιανίδης Μάκης Τσέλιος Έλενα Βρεττού Κέλλυ Κελεκίδου Ορθούλα Παπαδάκου Αλέξανδρος Παρθένης Νόνη Δούνια Ίλια Ίβιτς και Ελένη Πετρουλάκη Γιάννης Καζανίδης – Βασίλειος Κωστέτσος Τρύφωνας Σαμαράς Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ Γωγώ Αυγερινοπούλου Μαρί Κωνσταντάτου Βασίλης Μπισμπίκης – Δέσποινα Βανδή Λάκης Γαβαλάς Αντώνης Νικοπολίδης με τη σύζυγό του, Βάσω Τάκης Ζαχαράτος

