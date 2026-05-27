Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε υπεραγορά κόσερ στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του Λονδίνου, που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε πως πυρκαγιά ξέσπασε «σε ένα τριώροφο κτίριο, που περιλαμβάνει ένα κατάστημα στο ισόγειο και διαμερίσματα στους πάνω ορόφους», χωρίς να διευκρινίζει το είδος του καταστήματος που στοχοθετήθηκε.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστές προς το παρόν, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 πυροσβέστες.