Ο Ρουμάνος και έμπειρος τεχνικός μίλησε σε συνέντευξη στην πατρίδα του για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, τον τραυματισμό του Ζίβκοβιτς και το χαμένο Κύπελλο.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αφού ξεκαθάρισε και πάλι ότι έχει συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο με τον ΠΑΚ και πώς δεν υπάρχει κανένα θέμα μίλησε για αρκετά ζητήματα. Ανάμεσα στα άλλα είπε για:

Τον κόσμο του ΠΑΟΚ: Όταν υπάρχει μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων, έρχονται στην προπόνηση για να μιλήσουν μαζί μας, για να διαφωνήσουν μαζί μας. Έρχονται για να μας μεταδώσουν το πάθος τους, την επιθυμία τους και την ιδέα ότι ζουν μέσα από την δουλειά μας στο γήπεδο, ότι είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να συγκρίνω με κανέναν τον κόσμο του ΠΑΟΚ!

Τους τραυματισμούς και το πώς χτύπησε ο Ζίβκοβιτς: Είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Ήρθαν σε μια εποχή που βρισκόμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση. Πολλοί τραυματισμοί ήταν ανόητοι. Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα πίστευαν ότι θα κερδίζαμε τον τίτλο και το Κύπελλο.

Πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, την προηγούμενη μέρα, υπήρχε ένας αγώνας ποδοβόλεϊ, ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός μας, έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, το παράθυρο έσπασε, ένα κομμάτι αναπήδησε τρία μέτρα και του έκοψε τον μυ και έμεινε εκτός για δυόμισι μήνες. Μία εβδομάδα πριν, ο δεξιός μπακ έκανε άλμα στην τελευταία φάση και απέκτησε πρήξιμο στη φτέρνα, έμεινε δύο μήνες εκτός.

Τον χαμένο τελικό: Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη στιγμή που ο τελικός Κυπέλλου μπαίνει ανάμεσα στα ματς πρωταθλήματος και δεν είναι το τελευταίο ματς της σεζόν. Ο τελικός μας έπιασε ακριβώς σε αυτή την περίοδο των προβλημάτων. Το συναίσθημα που είχα δεν ήταν φόβος ή άγχος απέναντι στον αντίπαλο. Με όλο τον σεβασμό στον αντίπαλο, έκανε ό,τι μπορούσε, πάλεψε, τα έδωσε όλα. Υπήρχε φόβος στην ομάδα -όμως- ότι δε θα κερδίσει το Κύπελλο, ότι με κάποιο τρόπο δε θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.

Τελειώνει το 90λεπτο και πάμε στην παράταση. Εκείνη την στιγμή στο γήπεδο είμαστε με παίκτες πιο φρέσκους και ο αντίπαλος είχε παίκτες κουρασμένους που περισσότερο έκαναν καθυστερήσεις. Είχαν κράμπες. Έχουμε μπροστά μας στην παράταση 30 λεπτά για να πάρουμε το Κύπελλο με το σκορ στο 2-2 και στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου γίνεται η φάση που δεχόμαστε το γκολ. Οφσάιντ για εμάς, ο τερματοφύλακας τους κάνει μια μεγάλη μπαλιά για να… ξεφορτωθεί τη μπάλα, ο δικός μας χαφ βγάζει την μπάλα κόρνερ χωρίς να υπάρχει πίεση και από εκείνο το κόρνερ, η μπάλα αναπηδάει ανάμεσα σε δυο δικούς μας παίκτες που δεν κατάφεραν να την διώξουν και στη συνέχεια βρίσκει σε χέρι παίκτη μας. Πέναλτι και 3-2. Απολύτως όλα ήταν εναντίον μας!.