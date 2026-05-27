Οι ομάδες διάσωσης διατηρούν τις ελπίδες τους σήμερα στη μάχη που δίνουν με τον χρόνο για να βρουν ζωντανούς τους επτά ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί από τα νερά για επτά ημέρες σε σπήλαιο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος.

«Συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδες ότι θα βρούμε τους μεταλλωρύχους. Μπήκαν στο ορυχείο με εφόδια που θα τους επέτρεπαν να επιζήσουν αρκετές ημέρες κάτω από τη γη», είπε ο εξειδικευμένος δύτης, Μίκο Παάσι.

Ο Φινλανδός ανήκει σε μια ομάδα περίπου 100 ατόμων που κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τους επτά χωρικούς, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, αφού είχαν κατέβει στις 20 Μαΐου σε σπήλαιο στην επαρχία Σαϊσομπούν, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Βιεντιάν, αναζητώντας χρυσό.

Αυτός είχε μετάσχει το 2018 στην εντυπωσιακή διάσωση μιας ποδοσφαιρικής ομάδας αγοριών που είχαν παγιδευτεί σε σπήλαιο στην Ταϊλάνδη, κρατώντας τον κόσμο σε μεγάλη αγωνία για σχεδόν τρεις εβδομάδες.

«Η αποστολή στο Λάος διεξάγεται σε ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο και επικίνδυνο περιβάλλον, είναι ένα εγκαταλελειμμένο χρυσωρυχείο», σύμφωνα με τον Μίκο Παάσι.

Στην περιγραφή του για το εσωτερικό του σπηλαίου αναφέρθηκε σε «συχνά εμπόδια σε εκατοντάδες μέτρα, πλημμύρες, κινδύνους κατάρρευσης και μεγάλη πιθανότητα μολυσμένου αέρα».

Οι επτά άνθρωποι που παγιδεύτηκαν πιστεύεται ότι βρίσκονται σε θάλαμο που απέχει περίπου 300 μέτρα από την είσοδο του σπηλαίου, στον οποίο τα κλιμάκια διάσωσης ελπίζουν να φτάσουν σήμερα στη διάρκεια μιας «τελευταίας κατάδυσης» αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Δίνουμε μάχη με τον χρόνο», προειδοποίησε ο Φινλανδός δύτης, αν και μειώθηκε η στάθμη του νερού χάρη στις προσπάθειες απομάκρυνσης των υδάτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σήμερα το πρωί, γύρω στις 07:00, χωρικοί έκαναν προσφορές στα πνεύματα που προστατεύουν το βουνό σε τελετή που έγινε στην είσοδο του σπηλαίου πριν ξαναρχίσουν οι επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τοπική ένωση ομάδων διάσωσης.