Για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση μίλησε η Δανάη Μπάρκα στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Έχει ακουστεί και η σωστή ημερομηνία του γάμου μου, έχουν ακουστεί κι άλλα διάφορα. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. To νυφικό θα είναι από τους ΜΙ-RΟ. Δεν έχω πάει ακόμα, με κυνηγάνε οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο όλοι που μου λένε να τρέξω, αλλά λείπαμε περιοδεία με το θέατρο και γύρισα χθες. Φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα, είναι σίριαλ αυτό που ζούμε», ανέφερε αρχικά για το γάμο της που θα γίνει φέτος το καλοκαίρι.

«Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη, χαρούμενη και στη κοσμάρα μου. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εννοείται ότι θα είναι καλεσμένος, αλλά θα έχει παράσταση και μάλλον δεν θα τα καταφέρει να έρθει», συμπλήρωσε στη συνέχεια.