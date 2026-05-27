Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης, την παρουσίαση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ», από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι «το πολιτικό σκηνικό έχει περάσει από το τραγικό στο κωμικό και οδεύει προς το γελοίο. Μετά από τόση προσπάθεια και τόση περιοδεία, περίμενα να είναι περισσότεροι οι ΕΛΑΣίτες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι το όνομα του νέου κόμματος «δεν είναι πρωτότυπο» και πως δεν άκουσε «κάτι καινούργιο» από την παρουσίαση του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης έκλεισε την τοποθέτησή του σημειώνοντας πως «ο Μητσοτάκης είναι ευγενής άνθρωπος. Πιστεύω ότι πρέπει να στείλει ανθοδέσμη στον Τσίπρα».

Χρησιμοποιώντας μάλιστα ομηρικούς συμβολισμούς, πρόσθεσε:

«Όσο η Ιθάκη γύριζε, λέγαμε τι θα κάνει. Τελικά τον έφαγαν οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες και Ιθάκη δεν έφτασε. Η Πηνελόπη θα περιμένει».