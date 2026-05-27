Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι επανέλαβε την έκκληση του Πεκίνου να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση, μετέδωσε σήμερα, Τετάρτη 27/5 το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Ελπίζουμε ότι τα μέρη (…) θα παραμείνουν αποφασισμένα να επιδιώξουν κατάπαυση του πυρός και θα συνεχίσουν να αναζητούν πεδίο συνεννόησης ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν η ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε ο κινέζος ΥΠΕΞ χθες Τρίτη, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η Κίνα καταβάλλει προσπάθεια να συμβάλλει στην επίλυση της σύγκρουσης επικοινωνώντας και συντονιζόμενη με τα μέρη και περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, είπε ο υπουργός σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, πάντα κατά το Νέα Κίνα.

«Υποστηρίζουμε την ενεργή μεσολάβηση που διεξάγεται από το Πακιστάν και άλλες χώρες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις ΗΠΑ και το Ιράν», σημείωσε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Ακόμη, ο κ. Ουάνγκ επανέλαβε την έκκληση του Πεκίνου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών υποδομών.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ χθες πως παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός, έπειτα από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως προχώρησε σε πλήγματα τη νύχτα στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες που καταγράφονταν τις τελευταίες ημέρες έδωσαν τη θέση τους σε πολεμική ρητορική, μολονότι τα όπλα είχαν σχεδόν σιγήσει από την 8η Απριλίου μεν, αλλά ο de facto αποκλεισμός του στενού του Ορμούζ δεν έχει τερματιστεί, οδηγώντας σε ανάφλεξη των τιμών του πετρελαίου.