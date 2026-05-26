Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε την Τρίτη στο κανάλι του στο Telegram ότι οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις και ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τρεις μήνες.

Το μήνυμά του έρχεται λίγες ώρες αφότου οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «πλήγματα αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν «με σκοπό την προστασία των στρατευμάτων μας από τις απειλές που προέρχονται από τις ιρανικές δυνάμεις», σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ.

«Στους στόχους περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν νάρκες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης.

Ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού που επικαλούνται οι New York Times δήλωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι εδάφους-αέρος απείλησαν ορισμένα από τα σχεδόν 20 πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού -μεταξύ των οποίων δύο αεροπλανοφόρα και τα πλοία συνοδείας τους- που βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, επιβάλλοντας αποκλεισμό σε σκάφη που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικούς λιμένες. Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν περιοχή κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα σημαντικό λιμάνι και βάση του ιρανικού ναυτικού.

Παράλληλα, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην επικεφαλής ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν, ότι οι επιθέσεις «δεν αποτελούσαν προσπάθεια να παραβιαστεί η εκεχειρία». Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός «αντέδρασε» όταν είδε δύο σκάφη του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης να τοποθετούν νάρκες και όταν μια βάση πυραύλων SAM έβαλε στο στόχαστρο τα πολεμικά αεροσκάφη του.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις «έχουν τελειώσει προς το παρόν» και ότι «είχαν αμυντικό χαρακτήρα, όχι επιθετικό».

Στη συνέχεια, μια ιρανική πηγή δήλωσε στον δημοσιογράφο του Al Jazeera, Αλί Χασέμ, ότι «αρκετοί στρατιώτες του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στην επίθεση».

Οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε άλλες συγκρούσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία πριν από περίπου έξι εβδομάδες. Ωστόσο, οι επιθέσεις της Δευτέρας έλαβαν χώρα την ώρα που οι Iρανοί διαπραγματευτές έφταναν στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, και απειλούσαν να ανατρέψουν μια εύθραυστη πιθανή συμφωνία που, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.