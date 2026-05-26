Την εμφάνιση νέων κομμάτων σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ ανακοίνωσε ότι η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου.

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους», είπε ο πρωθυπουργός για τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Για το ΠΑΣΟΚ σχολίασε: «Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης – παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ».

Είπε ακόμα: «Εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούλιο, με 15 λεπτά – θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο – Τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί».

«Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας – αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο», τόνισε ακόμα.