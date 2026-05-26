Ένας Γερμανός YouTuber σκόνταψε, παραπάτησε και κύλησε προς τη νίκη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε έναν από τους πιο τρελούς αθλητικούς διαγωνισμούς της Βρετανίας.

Ο Tom Kopke, από το Μόναχο, αναδείχθηκε βασιλιάς του Cooper’s Hill στον ετήσιο διαγωνισμό για το κυνήγι ενός τυριού, καθώς οι δρομείς κατέβαιναν μια επικίνδυνα απότομη πλαγιά 180 μέτρων, κυνηγώντας ένα κεφάλι τυριού Double Gloucester που κυλούσε με μεγάλη ταχύτητα. Ο Kopke ήταν ο πρώτος που έφτασε στο κάτω μέρος του λόφου πίσω από το τυρί.

Ο διαγωνισμός, που παραδοσιακά διεξάγεται στα τέλη Μαΐου κοντά στο Γκλόστερ, περίπου 145 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, χρονολογείται τουλάχιστον δύο αιώνες πίσω, ίσως και περισσότερο, σημειώνει το Associated Press. Τον παρακολουθούν χιλιάδες άνθρωποι, που γεμίζουν τα δάση που πλαισιώνουν τον λόφο ή κρύβονται πίσω από φράχτες στο κάτω μέρος, καθώς διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο διακινδυνεύουν σοβαρούς τραυματισμούς με την ελπίδα της δόξας.

Η βαρύτητα και η επιτάχυνση συνδυάζονται, οδηγώντας σε επικές πτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε στραμπουλήγματα, σπασίματα και εγκεφαλικές κακώσεις.