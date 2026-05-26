Υπάρχουν σειρές που μιλούν για τον έρωτα και σειρές που μιλούν για τη φιλία. Και μετά υπάρχει το «Everything I Know About Love», που καταφέρνει να αποτυπώσει και τα δύο με σπάνια ειλικρίνεια.

Η επτά επεισοδίων παραγωγή του BBC, που ξεχώρισε όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2022, ετοιμάζεται τώρα να βρει νέο κοινό μέσα από το Netflix, φέρνοντας μαζί της μια νοσταλγική, αστεία και βαθιά συναισθηματική ιστορία ενηλικίωσης στο Λονδίνο των early 2010s.

Με έντονες δόσεις βρετανικού χιούμορ, ρεαλιστικές σχέσεις και πρωταγωνίστρια τη γυναικεία φιλία, η σειρά έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει το επόμενο τηλεοπτικό obsession του καλοκαιριού.

Με φόντο το Λονδίνο του 2012, η σειρά ακολουθεί τέσσερις φίλες που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις σχέσεις, την καριέρα, τα αδιέξοδα της καθημερινότητας και τη χαοτική μετάβαση προς την ενηλικίωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι παιδικές φίλες Maggie και Birdy, οι οποίες μετακομίζουν μαζί με τις Nell και Amara στο πρώτο τους κοινό διαμέρισμα, βιώνοντας από κοντά όλα όσα συνοδεύουν τα πρώτα χρόνια των 20s: αποτυχημένα ραντεβού, hangovers, επαγγελματικές ανασφάλειες και ερωτικές απογοητεύσεις.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν η Emma Appleton και η Bel Powley ως Maggie και Birdy αντίστοιχα, πλαισιωμένες από τις Marli Siu και Aliyah Odoffin. Το ensemble cast συμπληρώνουν οι Connor Finch, Jordan Peters, Jill Halfpenny, Sophie Thompson και Craig Parkinson.

Από την πρώτη της προβολή το 2022, όπως αναφέρει το hellomagazine.com, η σειρά απέσπασε θερμές κριτικές τόσο από κοινό όσο και από Τύπο, συγκεντρώνοντας 96% στο Rotten Tomatoes. Το κοινό την χαρακτήρισε «απαραίτητη τηλεθέαση», επαινώντας τη φυσικότητα των διαλόγων, τη χημεία των ηθοποιών και τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει τη γυναικεία φιλία χωρίς εξιδανικεύσεις.

Παράλληλα, διεθνή μέσα όπως το The Guardian, το Radio Times και το W Magazine στάθηκαν στη νοσταλγική, αστεία αλλά και συναισθηματικά ακριβή προσέγγιση της σειράς.