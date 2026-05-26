Ανησυχία προκαλεί η υπόθεση διακίνησης ψεύτικης γυμνής εικόνας 15χρονης μαθήτριας, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σε περιοχή του Κιλκίς.

Η ανήλικη κατήγγειλε ότι ένας συνομήλικός της πήρε μία φωτογραφία της και μέσω εφαρμογής AI, δημιούργησε ψεύτικη εικόνα που την παρουσίαζε γυμνή, ενώ στη συνέχεια, τη μοιράστηκε με άλλους συνομήλικούς του.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, οι οποίοι έχουν πλέον ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr.

Πιο συγκεκριμένα, ο ένας φέρεται να επεξεργάστηκε την εικόνα, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο υλικό.