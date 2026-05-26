Μια σοβαρή μαρτυρία που βγήκε στη δημοσιότητα αναφέρει ότι η 17χρονη και ο 35χρονος επιχειρηματίας σύντροφός της στην Πάτρα, ήταν μαζί με δύο μικρά παιδιά, τα οποία μάλιστα έχουν πατέρα αστυνομικό.

Φίλη της οικογένειας της ανήλικης είπε ότι η κοπέλα πρόσεχε τα δύο παιδιά, που φέρεται να είναι ανιψιά της, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς τους. Εντούτοις, η κατάσταση ξέφυγε με τον ενήλικα σύντροφό της, με αποτέλεσμα ένα από τα παιδιά να καλέσει τον πατέρα του, ζητώντας βοήθεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο πατέρας ως αστυνομικός έλαβε μέρος στην έφοδο στο σπίτι.

«Στο σπίτι μέσα που ήταν η 17χρονη υπήρχαν και δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 6 και 9 ετών, τα οποία είναι ανίψια της μικρής και είχε αναλάβει να τα φυλάξει. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά αυτά είναι παιδιά αστυνομικού, ο οποίος ήταν στην ομάδα που μπήκε μέσα στο σπίτι. Και το ένα το μεγάλο από τα δύο παιδιά ειδοποίησε την αστυνομία για το περιστατικό αυτό», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Η θεία της, η αδερφή της μητέρας της έχει δύο παιδάκια με έναν αστυνομικό, ο οποίος ήταν στην ομάδα που μπήκε μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά αυτά είχε αναλάβει να τα φυλάξει και τα είχε πάρει μαζί της στο σπίτι αυτό που έγινε το επεισόδιο. Και όλο αυτό έχει αποκρυφθεί, δεν έχει εμφανιστεί πουθενά», πρόσθεσε στη συνέχεια.