Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε πραγματοποιήσει την τελευταία της δημόσια εμφάνιση τον Σεπτέμβριο του 2024. Συγκεκριμένα, είχε βρεθεί στο Island Athens Riviera για τον γάμο της κόρης της φίλης της και σχεδιάστριας, Στάλως Ηλία.

Η είδηση του θανάτου της τα ξημερώματα της Δευτέρας προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 56 ετών ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο και η είδηση ανακοινώθηκε από την κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Γωγώ Μαστροκώστα με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα και την κόρη τους, Βικτώρια, είχαν πάει στο γάμο της Δέσπως, κόρης του Άντρου και της Στάλως Ηλία, με τον αγαπημένο της φίλο, Χάρη Σιανίδη, να δημοσιεύει μια φωτογραφία από εκείνη τη βραδιά