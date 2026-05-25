Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βρίσκεται ουσιαστικά απομονωμένος σε άγνωστη τοποθεσία, με ελάχιστη πρόσβαση στον έξω κόσμο, και η επικοινωνία μαζί του γίνεται μόνο μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου αγγελιοφόρων, όπως αναφέρουν πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, το CBS News μεταδίδει ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι που έχουν εξουσιοδοτηθεί να συνεργάζονται με την κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία εντός του δικού τους κυβερνητικού συστήματος και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι λεπτομέρειες μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν και προηγούμενων συμφωνιών αργούν να γίνουν γνωστές.

Όταν οι ΗΠΑ στέλνουν προτεινόμενες λεπτομέρειες, η δυσκολία στην επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση πριν οι ΗΠΑ λάβουν απάντηση, όπως δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη ή τις ιρανικές μεθόδους επικοινωνίας.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι ο ανώτατος ηγέτης είχε συμφωνήσει με τα βασικά σημεία του τρέχοντος σχεδίου συμφωνίας, και ο πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι αναμένει την τελική απόφαση τις επόμενες ημέρες.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury», λαμβάνει ακραία μέτρα για να αποφύγει επιθέσεις παρόμοιες με αυτές που σκότωσαν τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράν από το 1989 έως τις 28 Φεβρουαρίου, σημειώνει το δημοσίευμα. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί επίσημα ούτε έχει ακουστεί δημόσια από πριν την έναρξη του πολέμου.

Πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ από πηγές εντός της ιρανικής κυβέρνησης κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση μεγάλου μέρους της ανώτερης ιρανικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους.

Σε αυτό το σημείο, οι περισσότεροι Ιρανοί ηγέτες δεν βλέπουν το φως της ημέρας, περνώντας εβδομάδες μέσα σε εξαιρετικά οχυρωμένα καταφύγια και αποφεύγοντας να μιλήσουν μεταξύ τους, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, επεσήμαναν οι πηγές.

«Το να τους βλέπεις να προσπαθούν να βρουν τρόπο να μιλήσουν μεταξύ τους είναι σχεδόν σαν να παρακολουθείς μια κωμική σειρά. Είναι εντελώς εξοργισμένοι», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Τα πιο αυστηρά μέτρα λαμβάνονται από τον ανώτατο ηγέτη. Ακόμη και αξιωματούχοι στα υψηλότερα επίπεδα της ιρανικής κυβέρνησης δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται και δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.

Αντ’ αυτού, τα μηνύματα μεταφέρονται μέσω ενός δικτύου αγγελιοφόρων που δημιουργήθηκε για να συγκαλύψει την τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη.

«Γι’ αυτό βλέπετε ανθρώπους να λένε πράγματα όπως: “Ο ανώτατος ηγέτης συμφώνησε με το πλαίσιο” ή “Περιμένουμε να μάθουμε τα τελικά σημεία της συμφωνίας”. Κάθε πληροφορία που λαμβάνει είναι παλιά και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις απαντήσεις του», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Ο ανώτατος ηγέτης έχει επικοινωνήσει σε γενικές γραμμές με τους υφισταμένους του, δίνοντάς τους οδηγίες για τα θέματα στα οποία μπορούν να διαπραγματευτούν και για τα θέματα που δεν πρέπει να συζητηθούν.