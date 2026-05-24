Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν για μια πιθανή συμφωνία βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο, με τον Λευκό Οίκο να εκτιμά ότι, παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία, η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί άμεσα και ενδέχεται να απαιτήσει αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η συμφωνία δεν αναμένεται να «κλειδώσει» μέσα στην ημέρα, καθώς παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες λεπτομέρειες και απαιτείται χρόνος για την έγκρισή της από την ιρανική ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Όπως σημειώνεται, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ένα γενικό πλαίσιο κατανόησης, ωστόσο η τελική μορφή της συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ανατροπές.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στο Ιράν είναι «αργό και σύνθετο», γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει τις εξελίξεις για αρκετές ακόμη ημέρες, ενώ παραμένουν διαφωνίες γύρω από επιμέρους τεχνικά ζητήματα.

«Υπάρχουν ακόμη διαφωνίες σχετικά με συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Κάποιες λέξεις μας ενδιαφέρουν, κάποιες λέξεις τους ενδιαφέρουν», δήλωσε ο αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, τόνισε ότι έχει δώσει εντολή στους διαπραγματευτές να μην επισπεύσουν τη διαδικασία, επισημαίνοντας πως «ο χρόνος είναι με το μέρος μας» και ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να είναι σωστά διαμορφωμένη και πλήρως εγκεκριμένη πριν υπογραφεί.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν αυστηρούς περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου και σαφείς δεσμεύσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εξετάζεται και ένα πλαίσιο σταδιακής άρσης κυρώσεων, ανάλογα με το εύρος των ιρανικών υποχωρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το υπό διαμόρφωση σχέδιο φέρεται να συνδέει την αποκλιμάκωση με την ομαλή ροή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σε αντάλλαγμα για την άρση συγκεκριμένων περιορισμών.

Την ίδια ώρα, ιρανικές πηγές κατηγορούν την Ουάσιγκτον ότι δημιουργεί εμπόδια στις συνομιλίες, με την Τεχεράνη να επαναλαμβάνει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε ζητήματα «τιμής και αξιοπρέπειας».

Παρά την πρόοδο που καταγράφεται στο παρασκήνιο, τόσο Αμερικανοί όσο και Ιρανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η τελική συμφωνία παραμένει αβέβαιη, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την έκβαση των συνομιλιών.