Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) γνωστοποίησε ότι θα εξακολουθήσει να εξετάζει την υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν, παρά το γεγονός ότι η εθνική ομάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η συνέχιση της διαδικασίας κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρχές της νομικής κατοχύρωσης, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ευ αγωνίζεσθαι (fair play).

«Η Ομοσπονδία είναι υπερήφανη για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι “Κόκκινοι Διάβολοι” στον αγωνιστικό χώρο, όμως προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση ενώπιον της FIFA και εκτός γηπέδου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η RBFA επισημαίνει ακόμη ότι θεωρεί πως «το διεθνές ποδόσφαιρο χρειάζεται ένα πειθαρχικό και διοικητικό σύστημα που να ανταποκρίνεται πλήρως στις αρχές της νομικής ασφάλειας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του fair play», εκφράζοντας την επιθυμία της να «αποτραπεί κάθε μορφή αυθαιρεσίας».

«Νιώθουμε ότι έχουμε τη στήριξη εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, καθώς και πολλών ακόμη ομοσπονδιών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των «16» είχε επισκιαστεί από την απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στον προηγούμενο γύρο στο ματς με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, δίνοντάς του δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα του Σιάτλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του ποδοσφαιριστή. Το Βέλγιο επικράτησε των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Παρασκευή (10/7) στο Λος Άντζελες.