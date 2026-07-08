Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, εγκατέλειψε τη Νατζάφ και αναχώρησε για την Τεχεράνη, όπως μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν είχε μεταβεί στο Ιράκ για να συμμετάσχει στις τελετές αποχαιρετισμού του Αλί Χαμενεΐ, του οποίου η σορός μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Νατζάφ. Παράλληλα, σύμφωνα με το Press TV, στο πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνονταν επαφές με υψηλόβαθμους εκπροσώπους της ιρακινής κυβέρνησης.

Η νεκρική πομπή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν θα συνεχίσει την πορεία της προς την ιερή πόλη Καρμπάλα, ενώ στη συνέχεια η σορός θα επιστρέψει στο Ιράν, όπου θα οδηγηθεί στη Μασάντ για την ταφή που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου.