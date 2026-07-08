Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε μέσω X το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου, αφού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας «πάνω από 80 στόχους», σε αντίποινα για τρεις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αποδοθείσες στους Φρουρούς της Επανάστασης, στο στενό του Ορμούζ.

«Ήχησε η σειρήνα», ανέφερε το υπουργείο όπως επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Στους πολίτες και στους κατοίκους απευθύνουμε σύσταση να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», πρόσθεσε.

Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου.