Η ημέρα για τα ζώδια σήμερα, ξεκινά με μια σημαντική αστρολογική μετάβαση, καθώς η Σελήνη εγκαλείπει τις τελευταίες μοίρες του Κριού για να περάσει στο σταθερό περιβάλλον του Ταύρου. Η αλλαγή αυτή μεταβάλλει τους ρυθμούς της καθημερινότητας, μετατοπίζοντας την ενέργεια από την παρορμητικότητα στην ανάγκη για ασφάλεια.

Παράλληλα, οι αλληλεπιδράσεις με τον ανάδρομο Ερμή και την Αφροδίτη φέρνουν στο προσκήνιο εκκρεμότητες του παρελθόντος που ζητούν οριστική διευθέτηση.Καθώς η ημέρα οδεύει προς το τέλος της, οι απαιτήσεις αυξάνονται σε ψυχολογικό επίπεδο.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι όψεις του Δία και του Πλούτωνα δημιουργούν ένα κλίμα υπερβολής. Η τάση για αυστηρή αυτοκριτική ή για εμπλοκή σε παιχνίδια ελέγχου μπορεί να διαταράξει τις προσωπικές σχέσεις. Η αποστασιοποίηση από τις ψηφιακές οθόνες και η εστίαση στην εσωτερική σταθερότητα αποτελούν τα κλειδιά για τη διατήρηση της ισορροπίας.

Κριός

Βάλε συναίσθημα σε ό,τι δημιουργείς και θα δεις τα ταλέντα σου να απογειώνονται. Καθώς η Σελήνη ολοκληρώνει την πορεία της στο ζώδιό σου, οι όψεις της με τον ανάδρομο Ερμή και την Αφροδίτη σε βοηθούν να τελειοποιήσεις τις ιδέες σου και να τις μοιραστείς με τους άλλους.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο, οι αρμονικές επιρροές του Χείρωνα και των Δεσμών της Σελήνης ευνοούν την εσωτερική γαλήνη μέσα από στιγμές μοναξιάς ή επαφής με τη φύση. Ζήσε το «τώρα» χωρίς να βιάζεσαι να μάθεις τι φέρνει το αύριο.

Το βράδυ, η επιρροή του Δία σε καλεί να μην υποτιμήσεις αλλά ούτε και να υπερτιμήσεις την αξία σου, ενώ ο Πλούτωνας συνιστά περιορισμό της υπερβολικής χρήσης οθονών για να προστατεύσεις την ψυχική σου ισορροπία.

Ταύρος

Πρόσεξε τα λόγια σου τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί μια βιαστική κουβέντα μπορεί να φέρει μεταμέλεια. Με τη Σελήνη στον Κριό να σχηματίζει όψεις με τον ανάδρομο Ερμή and την Αφροδίτη, είναι προτιμότερο να αφουγκραστείς πρώτα τα συναισθήματά σου πριν εκφράσεις όσα σκέφτεσαι.

Όταν η Σελήνη περάσει στο ζώδιό σου, το κλίμα γίνεται πιο αισιόδοξο και σου δίνει την ευκαιρία να λάμψεις. Η προσφορά προς τους άλλους και η ενίσχυση των δεσμών με την κοινότητά σου θα λειτουργήσουν θεραπευτικά.

Το βράδυ, ο Δίας και ο Πλούτωνας εντείνουν τα συναισθήματα και ίσως δυσκολευτείς να κρύψεις όσα νιώθεις. Αν δεν θέλεις να εκτεθείς συναισθηματικά, προτίμησε μια ήρεμη βραδιά στο σπίτι.

Δίδυμοι

Οι επαφές που έχεις αναπτύξει διαδικτυακά μπορεί να σε απομακρύνουν από την καθημερινή πραγματικότητα. Η Σελήνη στον Κριό, σε συνδυασμό με τον ανάδρομο Ερμή και την Αφροδίτη, σε ενθαρρύνει να εμβαθύνεις σε αυτές τις σχέσεις, χωρίς όμως να χάνεις την επαφή με όσα συμβαίνουν γύρω σου.

Όταν η Σελήνη περάσει στον Ταύρο, ίσως νιώσεις την ανάγκη να αποσυρθείς και να αφιερωθείς σε έναν σημαντικό στόχο ή ένα προσωπικό σχέδιο. Το βράδυ, ο Δίας και ο Πλούτωνας διευρύνουν τους ορίζοντές σου και σε ωθούν να αναζητήσεις έναν ανώτερο σκοπό. Πίστεψε στις δυνατότητές σου, αλλά μην παρασυρθείς από ανεδαφικές φαντασιώσεις.

Καρκίνος

Οι πρόσφατες επιτυχίες σου ίσως σε κάνουν να βλέπεις τον εαυτό σου με διαφορετική ματιά. Αν δυσκολεύεσαι να αναγνωρίσεις τη νέα σου εικόνα, μην ανησυχείς. Η Σελήνη στον Κριό, σε όψη με τον ανάδρομο Ερμή και την Αφροδίτη, σου θυμίζει ότι η προσωπική εξέλιξη είναι φυσικό κομμάτι της ζωής.

Με τη Σελήνη να περνά στον Ταύρο, η κοινωνική σου απήχηση αυξάνεται και ανοίγονται νέες γνωριμίες. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες για δικτύωση, αλλά κράτησε αποστάσεις από όσους κινούνται με ιδιοτελή κίνητρα. Το βράδυ, απέφυγε οικονομικά ανοίγματα ή περιττές αγορές πριν εξασφαλίσεις τα απαραίτητα έσοδα.

Λέων

Ήρθε η στιγμή να επανεξετάσεις στόχους που είχες αφήσει στην άκρη. Οι όψεις της Σελήνης στον Κριό με τον ανάδρομο Ερμή και την Αφροδίτη φέρνουν δεύτερες ευκαιρίες και σε καλούν να ξεχωρίσεις ποια όνειρα εξακολουθούν να σε εκφράζουν και ποια έχουν πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο τους.

Με τη Σελήνη στον Ταύρο, οι ευθύνες αυξάνονται, όμως η επιμονή, η συνέπεια και η διάθεση για μάθηση θα σε βοηθήσουν να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις. Το βράδυ, πρόσεξε προειδοποιητικά σημάδια στις αισθηματικές σου σχέσεις και μην αγνοήσεις τη διαίσθησή σου.

Παρθένος

Σήμερα είναι σημαντικό να επιλέξεις στάσεις και συμπεριφορές που ενισχύουν την εμπιστοσύνη στις σχέσεις σου. Η Σελήνη στον Κριό μπορεί να φέρει εντάσεις ή, αντίθετα, να εδραιώσει ισχυρούς δεσμούς.

Με τη μετάβασή της στον Ταύρο, οι όψεις με τον Χείρωνα και τους Δεσμούς της Σελήνης σε ενθαρρύνουν να μοιραστείς τις απόψεις και τις αξίες σου, αλλά και να ακούσεις τις ιδέες των άλλων.

Το βράδυ, ο Δίας ενισχύει τη διαίσθησή σου και μπορεί να σου χαρίσει σημαντικές εμπνεύσεις. Κατέγραψε ό,τι σε εμπνέει και φρόντισε το σώμα σου ως τρόπο φροντίδας και του πνεύματός σου.

Ζυγός

Μην αφήσεις τον έρωτα να επισκιάσει τις φιλίες σου ή το αντίστροφο. Οι όψεις της Σελήνης στον Κριό με τον ανάδρομο Ερμή και την Αφροδίτη σε καλούν να ισορροπήσεις ανάμεσα στις προσωπικές και τις φιλικές σχέσεις.

Αν οι άνθρωποι που αγαπάς δυσκολεύονται να συνυπάρξουν, ίσως αισθανθείς ότι πρέπει να πάρεις θέση. Με τη Σελήνη στον Ταύρο, προτίμησε συνεργασίες και σχέσεις που σε βοηθούν να εξελίσσεσαι. Το βράδυ, ο Δίας και ο Πλούτωνας εντείνουν τις αντιπαραθέσεις· μην εγκλωβιστείς σε τοξικά παιχνίδια δύναμης.

Σκορπιός

Μη διστάσεις να κυνηγήσεις ξανά ένα όνειρο που δεν είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Η εργατικότητα και η διάθεσή σου να εξελιχθείς θα σε ανταμείψουν. Με τη Σελήνη στον Ταύρο, οι κατάλληλοι άνθρωποι θα βρεθούν δίπλα σου, αναγνωρίζοντας την αξία και τις ικανότητές σου.

Η υποστήριξή τους θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σου και θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις αμφιβολίες. Το βράδυ, η επιτυχία ευνοείται μέσα από σωστές συνεργασίες, όμως απόφυγε εντάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον.

Τοξότης

Άκου την καρδιά σου και όχι όσους προσπαθούν να περιορίσουν τον ενθουσιασμό ή την αισιοδοξία σου. Αν αισθάνεσαι ότι κάποιος αποδυναμώνει την αυτοπεποίθησή σου, ίσως χρειάζεται να επανεξετάσεις αυτή τη σχέση.

Η Σελήνη στον Ταύρο ενισχύει τόσο τη διαίσθησή σου όσο και την ανάγκη να φροντίσεις την υγεία σου. Δώσε σημασία στα μηνύματα του σώματός σου. Το βράδυ, ο Δίας σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου, ενώ ο Πλούτωνας σε καλεί να αποφύγεις την αυστηρή κριτική απέναντι στον εαυτό σου και στους άλλους.

Αιγόκερως

Οι εμπειρίες του παρελθόντος μπορούν να σου διδάξουν πολλά, αρκεί να μην επιτρέψεις στις παλιές απογοητεύσεις να επηρεάσουν το παρόν. Η Σελήνη στον Κριό φέρνει στην επιφάνεια συναισθηματικές ανασφάλειες, όμως με τη μετάβασή της στον Ταύρο ανακτάς την αυτοπεποίθησή σου και εκφράζεις πιο εύκολα όσα νιώθεις.

Μίλησε ανοιχτά για τους φόβους και τις ανάγκες σου. Το βράδυ, αναρωτήσου μήπως ο φόβος της απόρριψης σε οδηγεί στο να δοκιμάζεις ή ακόμη και να σαμποτάρεις τις σχέσεις σου.

Υδροχόος

Δώσε προσοχή στην επίδραση που έχουν ορισμένοι άνθρωποι στην καθημερινότητά σου. Αν πρόσφατα απομακρύνθηκες από στόχους που αφορούν την εργασία ή την υγεία σου, προσπάθησε να περιβάλλεσαι από άτομα που λειτουργούν υποστηρικτικά.

Με τη Σελήνη στον Ταύρο, η συναισθηματική σου ευαισθησία αυξάνεται και η επαφή με τη φύση, την τέχνη ή τις αισθήσεις σου μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Το βράδυ, τα αισθηματικά ζητήματα αποκτούν μεγαλύτερη ένταση. Προχώρησε αργά και με ειλικρίνεια σε κάθε σημαντική εξέλιξη.

Ιχθύες

Αφιέρωσε την ενέργειά σου σε όσα σε βοηθούν να προχωρήσεις μπροστά, αντί να αναλώνεσαι σε αμφιβολίες για όσα έχουν ήδη συμβεί. Η Σελήνη στον Κριό σε ενθαρρύνει να κρατήσεις το μυαλό και το πρόγραμμά σου γεμάτα δημιουργικές δραστηριότητες.

Με τη Σελήνη στον Ταύρο, η πίστη στις δυνατότητές σου ενισχύεται και νέες ιδέες μπορούν να ανοίξουν δρόμους για το μέλλον. Κατέγραψε κάθε έμπνευση που προκύπτει. Το βράδυ, ο Δίας και ο Πλούτωνας σε συμβουλεύουν να μην αναλάβεις περισσότερες υποχρεώσεις από όσες μπορείς πραγματικά να διαχειριστείς.





