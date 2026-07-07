Ζωντανός είναι τελικά ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, διαψεύδοντας τις αναφορές ότι σκοτώθηκε κατά τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Ο Αχμαντινετζάντ εμφανίστηκε στην κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ήταν δίπλα σε άλλους κρατικούς αξιωματούχους που θρηνούσαν τον ηγέτη της χώρας τους.

Σύμφωνα με το Sky News, διάφορα ΜΜΕ, όπως το ισραηλινό Ma’ariv, υποστήριζαν ότι ο πρώην πρόεδρος του Ιράν σκοτώθηκε από πυραυλικό χτύπημα, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξόντωσαν την ιρανική ηγεσία κατά τις πρώτες μέρες των εχθροπραξιών.

Τελικά, είναι ζωντανός, έγραψε η The Telegraph. Σημειώνεται ότι ιρανικά ΜΜΕ, όπως το Iran International, έγραφαν ότι ο Αχμαντινετζάντ είναι ζωντανός, έχοντας επιζήσει από το πυραυλικό χτύπημα σε βάρος του.