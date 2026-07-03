Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στον Περσικό Κόλπο, τώρα που οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν υποχωρήσει; Ποια θα είναι η σχέση του Ιράν με τα υπόλοιπα κράτη του συμβουλίου συνεργασίας του Περσικού Κόλπου; Τόσο για το Ιράν όσο και για τα κράτη του GCC, ο πόλεμος κατέστησε σαφές ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να ελέγχεται και να διαχειρίζεται, αντί να αφήνεται να κλιμακώνεται.

Το βέβαιο είναι ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026 θα αποτελέσει σημείο καμπής στη στρατηγική ιστορία του Περσικού Κόλπου. Παρότι οι άμεσες συνέπειές του ήταν εμφανείς στις στρατιωτικές καταστροφές, την οικονομική επιβάρυνση και την αυξημένη ανασφάλεια, ακολούθησε και μια λιγότερο εμφανής αλλά σημαντική πολιτική εξέλιξη.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει ένα γνώριμο παράδοξο. Ο πόλεμος δεν εξάλειψε τον ανταγωνισμό· αντίθετα, ενίσχυσε την αντίληψη σε ολόκληρη την περιοχή ότι η παρατεταμένη αντιπαράθεση συνεπάγεται πλέον κόστος που δύσκολα μπορεί να διατηρηθεί. Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, η εμπειρία του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανέδειξε όχι μόνο τα όρια της στρατιωτικής ισχύος, αλλά και την αυξανόμενη ανεπάρκεια των εξωτερικών εγγυήσεων ασφαλείας ως αποκλειστικού θεμελίου της σταθερότητας στον Κόλπο. Η γεωπολιτική αντιπαλότητα στον Περσικό Κόλπο πλέον έχει περάσει σε επόμενο στάδιο με όλες τις πλευρές να προσπαθούν να κατορθώσουν να θεσμοθετήσουν τη συνεργασία τους, διαχειριζόμενες παράλληλα τις βαθιές διαφωνίες τους σχετικά με την περιφερειακή ασφάλεια, τις συγκρούσεις μέσω πληρεξουσίων και τη μελλοντική ισορροπία ισχύος στη Δυτική Ασία.

Η ανανεωμένη δυναμική προς τη συμφιλίωση μετά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκύπτει πλέον από τη σύγκλιση στρατηγικών υπολογισμών και όχι από κάποια θεμελιώδη ιδεολογική μεταβολή. Πριν από τη σύγκρουση, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών του Κόλπου και του Ιράν είχαν ήδη εισέλθει σε μια περίοδο σημαντικής αναπροσαρμογής μετά τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας–Ιράν, που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση της Κίνας τον Μάρτιο του 2023.

Παρ’ όλα αυτά, η αμοιβαία καχυποψία παρέμενε βαθιά ριζωμένη και ο περιφερειακός ανταγωνισμός συνεχιζόταν σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο πόλεμος άλλαξε θεμελιωδώς αυτή την ισορροπία. Για το Ιράν, η σύγκρουση ανέδειξε τόσο την ευαλωτότητα των στρατιωτικών και οικονομικών του υποδομών όσο και τα όρια μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης με έναν συνασπισμό που διέθετε συντριπτική τεχνολογική υπεροχή.

Παρότι η Τεχεράνη κατάφερε να διατηρήσει σημαντικές πτυχές της αποτρεπτικής της ικανότητας, το κόστος μιας διαρκούς στρατιωτικής κλιμάκωσης έγινε ολοένα και πιο εμφανές. Η οικονομική ανασυγκρότηση, η άρση των κυρώσεων και η επανένταξη στην περιφέρεια αναδείχθηκαν σε επείγουσες στρατηγικές προτεραιότητες.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει ότι η αποτρεπτική ισχύς της χώρας παραμένει ακέραιη. Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας, ταξίαρχος Ματζίντ Εμπν αλ-Ρεζά, προειδοποίησε πρόσφατα ότι «τα χέρια μας βρίσκονται στη σκανδάλη και, χωρίς κανέναν δισταγμό, θα προβούμε στις αναγκαίες και αναλογικές ενέργειες απέναντι σε οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της κατάπαυσης του πυρός».

Για τα κράτη του Περσικού Κόλπου η σύγκρουση παρήγαγε εξίσου σημαντικά διδάγματα. Ο πόλεμος ανέδειξε την ευαλωτότητα των οικονομιών του Κόλπου απέναντι στην περιφερειακή αστάθεια και έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία των εξωτερικών εγγυήσεων ασφαλείας.

Παρά τις στενές στρατηγικές τους σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις χώρες του Κόλπου αναγνώρισαν ότι κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν μπορεί να προστατεύσει πλήρως την περιοχή από τις συνέπειες μιας μεγάλης διακρατικής σύγκρουσης. Η ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών, των θαλάσσιων εμπορικών οδών και των εθνικών αναπτυξιακών σχεδίων φάνηκε να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την περιφερειακή συνεννόηση και όχι αποκλειστικά από τη στρατιωτική αποτροπή.

Έτσι λοιπόν, σημειώθηκε μια σημαντική μεταβολή στη στρατηγική σκέψη σε ολόκληρο τον Κόλπο. Το βασικό ερώτημα πολιτικής μετατοπίστηκε σταδιακά από το πώς θα μπορούσε να περιοριστεί ή να αποδυναμωθεί το Ιράν στο πώς θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα πιο σταθερό περιφερειακό πλαίσιο ασφάλειας.

Η μεταβολή αυτή δεν συνεπάγεται αποδοχή ενός ηγεμονικού περιφερειακού ρόλου για το Ιράν· αντανακλά, όμως, την αναγνώριση ότι το κόστος μιας διαρκούς αντιπαράθεσης έχει πλέον καταστεί μη βιώσιμο. Και αυτό το γνωρίζουν όλες οι χώρες της περιοχής.