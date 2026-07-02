Οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές σημείωσαν «θετική πρόοδο» κατά τις έμμεσες συνομιλίες οι οποίες διεξήχθησαν στη Ντόχα, και ο προσεχής κύκλος των συνομιλιών τους προβλέπεται να οργανωθεί μετά την κηδεία του Ιρανού πρώην ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.

«Οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν ολοκλήρωσαν χωριστές συναντήσεις στη Ντόχα με τους Αμερικανικούς και τους Ιρανούς διαπραγματευτές και σημειώθηκε θετική πρόοδος ως προς ζητήματα που συνδέονται με το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, οικοδομώντας πάνω στα αποτελέσματα της συνόδου της λίμνης της Λουκέρνης», ανέφερε ο κ. Ανσάρι μέσω X.