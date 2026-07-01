Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι αναμένεται να έχουν σήμερα έμμεσες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα για τη συμφωνία που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτη με γνώση των συνομιλιών.

«Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι θα έχουν σήμερα στη Ντόχα έμμεσες τεχνικές συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν», δήλωσε ο διπλωμάτης, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, δεν θα συμμετάσχουν σε αυτές τις τεχνικές συζητήσεις, πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν χθες στην πρωτεύουσα του Κατάρ με τον πρωθυπουργό σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι, με τον οποίο συζήτησαν τις «εν εξελίξει συνομιλίες με τις ΗΠΑ και το Ιράν» καθώς και την κατάσταση στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.