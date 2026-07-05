Η πρώτη επίσημη εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή νοσηλεία του καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου, σε βραδινή έξοδο με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου. Το ζευγάρι συναντήθηκε με τον Θοδωρή Ρουσόπουλο και τη Μάρα Ζαχαρέα, με το σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, η Τίνα Μεσσαροπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» το Σάββατο 4 Ιουλίου, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Στο συγκεκριμένο ίδρυμα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αντιμετώπισε ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε επέμβαση εμβολισμού.

Η προσπάθεια για την αποκατάσταση της ομιλίας

Η δημοσιογράφος περιέγραψε τις προσπάθειες επικοινωνίας κατά το διάστημα που ο Γιώργος Μυλωνάκης δεν είχε τη δυνατότητα να μιλήσει. Όπως εξήγησε, η ίδια του έθετε συνεχώς την ίδια ερώτηση με στόχο να τον κινητοποιήσει να αντιδράσει.

Αναφερόμενη στη στιγμή που επανήλθε η φωνή του, η Τίνα Μεσσαροπούλου δήλωσε:

«Τον ρωτούσα συνέχεια “μ’ αγαπάς;” και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν “σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου”. Ακόμη και τώρα που το λέω συγκινούμαι. Τον είχα κουράσει τόσο πολύ να του το επαναλαμβάνω, που έλεγα πως κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα νευριάσει και θα μιλήσει. Ήταν η πρώτη φράση που είπε όταν μπόρεσε να μιλήσει ξανά, όχι όταν συνήλθε. Το λέω και δακρύζω.»

Το «ευχαριστώ» στο ιατρικό προσωπικό του Ευαγγελισμού

Λίγες ημέρες πριν από αυτή την εμφάνιση, ο κυβερνητικός αξιωματούχος βρέθηκε ξανά στον Ευαγγελισμό, αυτή τη φορά για να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τους εργαζόμενους της μονάδας.

Στο μήνυμά του, ο Γιώργος Μυλωνάκης σημείωσε:

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου»