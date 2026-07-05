Δέκα ημέρες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και ήδη σχεδόν έξι στους επτά υπόχρεους έχουν καταθέσει τη δήλωσή τους μέσω της πλατφόρμας myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η φετινή διαδικασία ολοκληρώνεται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς η περίοδος υποβολής ξεκίνησε, με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, από τα μέσα Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου, έχουν υποβληθεί συνολικά 6 εκατομμύρια δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την αντίστοιχη περίοδο. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν καταθέσει 33.500 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με την ίδια ημερομηνία πέρυσι, 1,85 εκατομμύρια περισσότερες από το αντίστοιχο διάστημα του 2024 και σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότερες σε σύγκριση με το 2023.

Όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος για τα φορολογικά θέματα υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η φετινή θετική πορεία υποβολής δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί ένδειξη τόσο της άρτιας προετοιμασίας της φορολογικής διοίκησης, όσο και της αλλαγής νοοτροπίας και στάσης των φορολογουμένων απέναντι στον φορολογικό μηχανισμό. Οι πολίτες δείχνουν να υιοθετούν ευκολότερα τις καινοτομίες και τη λειτουργία του φορολογικού συστήματος, γεγονός ενθαρρυντικό», όπως αναφέρει.

Υψηλότερος φόρος για όσους καθυστερούν

Όπως δείχνουν τα στοιχεία για τις δηλώσεις που υποβάλλουν τα νοικοκυριά (μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι), όσοι περιμένουν μέχρι τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας εμφανίζουν, κατά κανόνα, υψηλότερα εισοδήματα και συνεπώς μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση.

Πρόκειται για μια τάση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Οι φορολογούμενοι που σπεύδουν να υποβάλουν πρώτοι τη δήλωσή τους είναι συνήθως όσοι αναμένουν επιστροφή φόρου ή μηδενικό εκκαθαριστικό, ενώ όσοι καθυστερούν διαθέτουν συνήθως εισοδήματα από περισσότερες πηγές και καλούνται να πληρώσουν αυξημένο πρόσθετο φόρο.

Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τις δηλώσεις Ε1:

Περίπου ένας στους τρεις φορολογουμένους καλείται έως τις 31 Ιουλίου να εξοφλήσει είτε την πρώτη δόση είτε ολόκληρο τον φόρο, ώστε να επωφεληθεί από έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Όσοι καταθέσουν τη δήλωσή τους μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες δικαιούνται έκπτωση 2% στον πρόσθετο φόρο, εφόσον επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση.

Από τις 5,8 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών προσώπων που έχουν ήδη υποβληθεί, περίπου 1,95 εκατομμύρια φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο που διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.880 ευρώ.

Ωστόσο, τα εκκαθαριστικά των δηλώσεων που υποβάλλονται προς το τέλος της προθεσμίας είναι συνήθως ακόμη πιο επιβαρυμένα, με μέσο φόρο που πλησιάζει τα 2.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν τώρα τη δήλωσή τους και εξοφλήσουν εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου θα εξασφαλίσουν μέση έκπτωση περίπου 40 ευρώ. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν τη δήλωσή τους έως τα μέσα Ιουνίου μπορούν να κερδίσουν κατά μέσο όρο περίπου 70 ευρώ, εφόσον εξοφλήσουν ολόκληρο το ποσό.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει σε έως οκτώ μηνιαίες δόσεις, με τελευταία καταληκτική ημερομηνία το τέλος Φεβρουαρίου. Πολλοί φορολογούμενοι επιλέγουν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής κάρτας, εξασφαλίζοντας περισσότερες άτοκες δόσεις από την τράπεζα και ταυτόχρονα την έκπτωση της εφάπαξ καταβολής.

Ένας στους τρεις υπόχρεους, δηλαδή περίπου 2,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι ή το 35% όσων έχουν ήδη υποβάλει δήλωση, λαμβάνει μηδενικό εκκαθαριστικό. Οι συγκεκριμένοι δεν οφείλουν επιπλέον φόρο, αλλά ούτε δικαιούνται επιστροφή.

Για ακόμη έναν στους τρεις, περίπου 1,75 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 είναι πιστωτικές. Οι φορολογούμενοι αυτοί λαμβάνουν επιστροφή φόρου που ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 176 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ επιστρέφει άμεσα τα ποσά

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η περίοδος υποβολής των δηλώσεων, οι εννέα στους δέκα δικαιούχους έχουν ήδη λάβει την επιστροφή φόρου ή αυτή έχει συμψηφιστεί αυτόματα με άλλες οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση καταβολή επιστροφών, χωρίς συμψηφισμό, σε περίπου 1,1 εκατομμύριο φορολογουμένους, δηλαδή σχεδόν στους δύο από τους τρεις δικαιούχους που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το μέσο ποσό που πιστώθηκε στους λογαριασμούς τους ανέρχεται περίπου στα 200 ευρώ.

Προθεσμία και για διορθώσεις

Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να υποβάλουν τη δήλωσή τους αλλά και να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε ήδη κατατεθειμένες δηλώσεις.

Όσοι διαπιστώσουν ανακρίβειες μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμο έως τη λήξη της προθεσμίας.

Η διόρθωση λαθών σε βασικούς κωδικούς είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει αισθητά το τελικό ποσό του φόρου, ειδικά σε περιπτώσεις όπου δηλώνονται εισοδήματα προηγούμενων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων.

Το ίδιο ισχύει και για τους μισθωτούς ή συνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα, για τους οποίους η ΑΑΔΕ υπέβαλε αυτόματα τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις στις 17 Απριλίου, εκδίδοντας τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά. Παρότι η διαδικασία έγινε αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση, οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων έως την προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Προσοχή στα αναδρομικά

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για όσους εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά που αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη.

Εκτός από την τρέχουσα δήλωση Ε1, θα πρέπει να ελέγξουν αν τα συγκεκριμένα ποσά έχουν δηλωθεί στα έτη στα οποία αντιστοιχούν, μέσω ξεχωριστών τροποποιητικών δηλώσεων.

Για αναδρομικά που αφορούν το 2024 ή προγενέστερα έτη και εισπράχθηκαν μέσα στο 2025, εφόσον τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη καταχωριστεί από την ΑΑΔΕ, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Τα ποσά εμφανίζονται ξεχωριστά στο ενημερωτικό Εισοδημάτων – Δαπανών του κάθε φορολογουμένου στο myAADE.

Με την επιλογή της τροποποιητικής δήλωσης για το αντίστοιχο έτος, τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα. Ο φορολογούμενος χρειάζεται μόνο να ελέγξει τα σχετικά πεδία και να επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί, ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή και να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό.

Εφόσον προκύψει επιπλέον φόρος από τα αναδρομικά, η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησής του είναι η 31η Δεκεμβρίου 2026 και όχι η 31η Ιουλίου, που ισχύει για τον φόρο των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025.