Οι σφοδρές πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στο Τόγκο κατά το διήμερο 28 και 29 Ιουνίου στοίχισαν τη ζωή σε πέντε πολίτες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση της χώρας το βράδυ του Σαββάτου. Το ακραίο φαινόμενο πλήττει συνολικά τον Κόλπο της Γουινέας, καθώς η έναρξη της περιόδου των μουσώνων έφερε ακραίες βροχοπτώσεις όχι μόνο στο Τόγκο, αλλά και στη Νιγηρία, την Γκάνα και την Ακτή Ελεφαντοστού.

Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώθηκε στο επίσημο ανακοινωθέν της κυβέρνησης, το οποίο μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο:

«Μέχρι σήμερα, ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πέντε νεκρούς, μεγάλες υλικές ζημιές και μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία»

Εκτοπισμοί πολιτών και καταστροφές υποδομών

Οι πολύωρες βροχοπτώσεις της περασμένης Δευτέρας προκάλεσαν άμεση υπερχείλιση των υδάτων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ολόκληρες οικιστικές ζώνες, κυρίως εντός της πρωτεύουσας Λομέ. Λόγω της εισροής των υδάτων, σημαντικό μέρος των κατοίκων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του, αναζητώντας πρόχειρο κατάλυμα σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο κρατικός μηχανισμός ανέφερε ότι βρίσκονται ακόμη σε «εξέλιξη» επιχειρήσεις «διάσωσης, βοήθειας στον πληθυσμό και στις πλημμυροπαθείς κοινότητες» με σκοπό τη στήριξη των πληγεισών οικογενειών σε πνεύμα «εθνικής αλληλεγγύης». Παράλληλα, πολιτικοί σχηματισμοί και φορείς της κοινωνίας των πολιτών απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που δεν επλήγησαν να συνδράμουν έμπρακτα τους πλημμυροπαθείς.

Στο μικροσκόπιο οι αστικές υποδομές

Η καταστροφή επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την επάρκεια των υποδομών αποστράγγισης και το μοντέλο δόμησης των αστικών κέντρων. Η Δυναμική για την Πλειοψηφία του Λαού (DMP), η οποία αποτελεί συμμαχία κομμάτων της αντιπολίτευσης και μη κυβερνητικών οργανώσεων, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει:

«Οι επανειλημμένες πλημμύρες υπενθυμίζουν πόσο επείγον είναι να ξανασκεφτούμε τις πολιτικές αστικοποίησης και βελτίωσης της υγιεινής»

Το κύμα των κακοκαιριών έχει προκαλέσει ανάλογες απώλειες και σε γειτονικά κράτη της Δυτικής Αφρικής. Σύμφωνα με τους επίσημους κυβερνητικούς απολογισμούς των γειτονικών χωρών, οι θάνατοι από τα καιρικά φαινόμενα έφτασαν τους 59 στην Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ στην Γκάνα οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ανέρχονται στους 12.