Η αστυνομία της Βολιβίας συνέλαβε χθες Σάββατο τον κυριότερο ηγέτη οργάνωσης αγροτών, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις και στους αποκλεισμούς δρόμων που προκάλεσαν σοβαρές ελλείψεις σε πολλές πόλεις της χώρας των Άνδεων για αρκετές εβδομάδες, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο Βισέντε Σαλασάρ, επικεφαλής της ισχυρής αγροτικής συνομοσπονδίας Τουπάκ Κατάρι, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας μετά την υποβολή μήνυσης από πλευράς της κυβέρνησης του προέδρου Ροδρίγο Πας σε βάρος των οργανωτών των μπλόκων, εξαιτίας των οποίων σημειώθηκαν εκτεταμένες ελλείψεις φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων.

Για πάνω από επτά εβδομάδες, τον Μάιο και τον Ιούνιο, συνδικάτα, οργανώσεις αυτοχθόνων και καλλιεργητές κόκας οργάνωναν διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρόμων, απαιτώντας αρχικά μέτρα, κατόπιν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου Πας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, της χειρότερης των τελευταίων 40 χρόνων.

Η έρευνα σε βάρος του κ. Σαλασάρ αφορά ιδίως «τα φερόμενα αδικήματα της δημόσιας διέγερσης στη διάπραξη εγκλημάτων, της σύστασης και συμμορίας» και της «τρομοκρατίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο Βισέντε Σαλασάρ είχε ήδη συλληφθεί τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων στις οποίες συμμετείχαν οργανώσεις που συνδέονται με τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Έβο Μοράλες (2006-2019).

Ο πρόεδρος διέταξε την αστυνομία, με την υποστήριξη του στρατού, να βάλει τέλος στους αποκλεισμούς δρόμων, αφού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ζημιά ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην οικονομία

Η κυβέρνησή του υπολογίζει ότι τα μπλόκα, που είχαν φτάσει τα εκατό στο αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων, προκάλεσαν στη βολιβιανή οικονομία ζημίες ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα σοβαρότερα προβλήματα αντιμετώπισαν η διοικητική πρωτεύουσα Λα Πας και η γειτονική πόλη Ελ Άλτο.

Ο πρόεδρος Πας κατηγορεί τον προκάτοχό του Μοράλες πως βρισκόταν πίσω από τις κινητοποιήσεις, με σκοπό να διαταραχτεί και να ανατραπεί «η δημοκρατική τάξη».

Πέρα από την έρευνα που διενεργείται μετά την προσφυγή της κυβέρνησης, ο Βισέντε Σαλασάρ αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες από άλλους φορείς, ιδίως μήνυση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην εισαγγελία από επιχειρηματίες και ηγέτες της δεξιάς στην αγροτική επαρχία Σάντα Κρους.

Η οργάνωση Επιτροπή Πολιτών της Σάντα Κρους κατηγορεί τον κ. Σαλασάρ, άλλον συνδικαλιστή ηγέτη και τον πρώην πρόεδρο Μοράλες για «τρομοκρατία» και ζητεί να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους.

Ο Έβο Μοράλες απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές. Ο πρώην πρόεδρος βρίσκεται από τα τέλη του 2024 στην περιοχή Τσαπάρε (κεντρικά), όπου καλλιεργείται κόκα, κι αρνείται να παραδοθεί στις αρχές παρότι εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, που αρνείται.