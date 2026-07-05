Οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου κυβερνητικού σχεδιασμού στο δρόμο προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και προς τις κάλπες καθώς στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι η αποκατάσταση των σχέσεων με τους αυτοαπασχολούμενους αποτελεί μία από τις πολιτικές εκκρεμότητες της Νέας Δημοκρατίας.

Η εφαρμογή του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις και άνοιξε ένα μέτωπο με μια παραδοσιακά κρίσιμη εκλογική ομάδα, γεγονός που οδηγεί πλέον στην αναζήτηση ενός νέου πλαισίου με μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Μετά την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα, τις διορθωτικές παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα και τη νέα φορολογική κλίμακα, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκεται πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη και η πλήρης κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Δεν είναι τυχαίο ότι κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν θεσπίστηκε ως μόνιμο μέτρο και ότι όσο περιορίζεται το κενό ΦΠΑ μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των νέων ψηφιακών εργαλείων της ΑΑΔΕ, τόσο μειώνεται και η ανάγκη διατήρησής του.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει την κατάργηση του τεκμαρτού από το 2027, ώστε να εφαρμοστεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2028. Προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη του στόχου για μόνιμα πρόσθετα έσοδα ύψους 2,5 δισ. ευρώ ετησίως από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και η περαιτέρω μείωση του κενού ΦΠΑ.

Το σχέδιο

Το σχέδιο στηρίζεται στην πλήρη ανάπτυξη του νέου ψηφιακού φορολογικού μηχανισμού, ο οποίος επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Στα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται:

– η περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ο περιορισμός της χρήσης μετρητών,

– η πλήρης αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA,

– η αυτόματη διαβίβαση των στοιχείων των αποδείξεων στην ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο,

– η πλήρης διασύνδεση ταμειακών μηχανών, POS και της πλατφόρμας myDATA,

– η σύνδεση των ταμειακών συστημάτων με το σύστημα πληρωμών IRIS,

– η καθολική εφαρμογή των ψηφιακών δελτίων αποστολής,

– η επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις καθώς και

– η διεύρυνση του Ψηφιακού Πελατολογίου, το οποίο μετά τον κλάδο του αυτοκινήτου θα επεκταθεί μέσα στο 2026 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των εκδηλώσεων, όπως γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις και εταιρικά πάρτι.

Παράλληλα, στο πακέτο μέτρων που προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τις επιχειρήσεις.

Μικρότερος φόρος από το 2027

Ανεξάρτητα από τις αποφάσεις για το μέλλον του τεκμαρτού συστήματος, η νέα φορολογική κλίμακα περιορίζει ήδη αισθητά τις επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα μεγαλύτερα οφέλη θα καταγραφούν από το 2027, κυρίως για τους νέους έως 30 ετών αλλά και για όσους έχουν παιδιά.

Για παράδειγμα ένας 24χρονος γραφίστας με ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 2.660 ευρώ, το 2027 δεν θα καταβάλει φόρο, καθώς στην πράξη το τεκμαρτό εισόδημα μηδενίζεται. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το όφελος για έναν 25χρονο επαγγελματία με εισόδημα 20.000 ευρώ. Από φόρο περίπου 3.100 ευρώ σήμερα, το νέο καθεστώς οδηγεί όχι μόνο σε μηδενική φορολογική επιβάρυνση αλλά και σε επιστροφή φόρου περίπου 1.500 ευρώ. Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες ηλικίας 26 έως 30 ετών επωφελούνται από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 9% για το εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Έτσι, ένας 29χρονος λογιστής με ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ θα έχει όφελος περίπου 1.340 ευρώ.

Επαγγελματίες με παιδιά

Η νέα κλίμακα αυξάνει σημαντικά τα φορολογικά οφέλη για τους επαγγελματίες με παιδιά, ενώ στις πολύτεκνες οικογένειες το τεκμαρτό εισόδημα ουσιαστικά εξουδετερώνεται, καθώς έως τις 15.000 ευρώ δεν προκύπτει φορολογική επιβάρυνση.

Ενδεικτικά, για ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, το φορολογικό όφελος ανέρχεται σε 200 ευρώ για επαγγελματία χωρίς παιδιά, 400 ευρώ με ένα παιδί, 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 ευρώ με τρία παιδιά και 3.100 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Στα 30.000 ευρώ εισόδημα, η ελάφρυνση αυξάνεται στα 400 ευρώ για όσους δεν έχουν παιδιά, στα 800 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί, στα 1.200 ευρώ με δύο παιδιά, στα 2.100 ευρώ με τρία παιδιά και φτάνει τα 4.100 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.