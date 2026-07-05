Η Πέγκυ Ζήνα φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Γρίτση το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action24, όπου προχώρησε σε μια αναδρομή της επαγγελματικής της πορείας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στις συνεργασίες που είχε με τον Νότη Σφακιανάκη και τον Δημήτρη Μητροπάνο, εκφράζοντας την άποψή της για τη σύγκριση ανάμεσα στα μεγέθη της παρελθούσας δεκαετίας και τη σημερινή πραγματικότητα της μουσικής βιομηχανίας.

Περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε στο πλευρό του Νότη Σφακιανάκη, η ίδια δήλωσε:

«Αυτά που έχω ζήσει Νίκο μου με τον Νότη Σφακιανάκη… Ακούω σήμερα που λένε “γέμισε γήπεδα”, “είχε επιτυχία” και μου φαίνονται όλα τόσα, μπροστά σε αυτά που έχω ζήσει εκείνες τις εποχές με τον Νότη. Δηλαδή ήταν ασύλληπτα τα νούμερα που πουλούσε και αυτό που γινόταν με αυτόν στις συναυλίες που κάναμε μαζί, γιατί γυρίσαμε και όλο τον κόσμο»

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην ανταπόκριση των ομογενών και του κοινού εκτός συνόρων κατά τη διάρκεια των κοινών τους εμφανίσεων, πρόσθεσε:

«Γινόταν λαϊκό προσκύνημα! Όχι στην Ελλάδα μόνο ή στην Κύπρο. Στo Madison Square Garden, στο Wembley, στο Λονδίνο… Έχω ζήσει μαγικά πράγματα με τον Νότη»

Η επίδραση του Μητροπάνου και η κριτική στο σήμερα

Η πορεία της δίπλα στον Δημήτρη Μητροπάνο αποτέλεσε ακόμη έναν καθοριστικό σταθμό, ο οποίος, όπως εξήγησε, άλλαξε τα κριτήρια με τα οποία αξιολογεί τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Η Πέγκυ Ζήνα υπογράμμισε ότι οι εμπειρίες αυτές δεν της επιτρέπουν να ενθουσιάζεται εύκολα με τα τρέχοντα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια τοποθετήθηκε για τη βαρύτητα των σύγχρονων επιτυχιών:

«Και αυτό με βοήθησε, όπως και με τον Μητροπάνο αυτό που έζησα σε πολύ πιο ουσιαστικά τραγούδια και μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών. Αυτό που έχω ζήσει με αυτούς τους δυο ανθρώπους δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την οποία επιτυχία μου. Πάντα η μουσική έχει και παραπάνω. Πολλές σημερινές επιτυχίες παίρνουν λάμψη παραπάνω από αυτό που αξίζουν. “Υπερεκτιμούνται” είναι η σωστή λέξη»

Η αποστασιοποίηση από τη νύχτα και οι ανησυχίες για την κόρη της

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, η ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στην περίοδο που επέλεξε να μειώσει τις εμφανίσεις της στα νυχτερινά κέντρα προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, περιγράφοντας τις αντιδράσεις που συνάντησε από τον επαγγελματικό της περίγυρο.

Η Πέγκυ Ζήνα εξήγησε τη στάση των συναδέλφων της αλλά και τις επιφυλάξεις της για το περιβάλλον της νύχτας:

«Όταν αποστασιοποιήθηκα λίγο από τον χώρο της νύχτας, όλοι οι συνάδελφοι ξαφνικά με λάτρεψαν. […] Χαίρομαι που παραμέλησα τη δουλειά μου αλλά όχι το παιδί μου, τότε οι συνεργάτες μου ήταν δυσαρεστημένοι. […] Αν η κόρη μου ήθελε να ακολουθήσει το τραγούδι θα ανησυχούσα, δεν μου αρέσει αυτός ο χώρος»