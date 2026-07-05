Μονόδρομος είναι η νίκη για την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ στην αποψινή (19:30, ΕΡΤ1) αναμέτρηση με την Πορτογαλία στα Άνω Λιόσια για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Στην προηγούμενη αγωνιστική η Ελλάδα γνώρισε τη δεύτερη ήττα της στον όμιλο και πλέον δεν κρατά την τύχη στα χέρια της όσον αφορά το τελικό πλασάρισμα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πρόκριση.

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συνεχίζουν στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους απέναντι στις ομάδες που επίσης προκρίνονται. Έτσι κάθε νίκη ή ήττα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόκριση στα τελικά.

Στα θετικά πως η Ελλάδα θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της. Οι φίλαθλοι της «γαλανόλευκης» είναι πολύ κοντά στο να κάνουν sold out στα εισιτήρια, καθώς θέλουν να βοηθήσουν τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να φτάσουν στη νίκη.

Η βαθμολογία του 2ου Ομίλου

1. Ελλάδα 3-2

2. Μαυροβούνιο 3-2

3. Πορτογαλία 2-3

4. Ρουμανία 2-3