Με την μονομαχία της Βραζιλίας απέναντι στην Νορβηγία στη Νέα Υόρκη συνεχίζεται απόψε (23:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) το Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι προκρίθηκε σχετικά εύκολα από τον όμιλο της με δύο νίκες επί της Σκωτίας και της Αϊτης και με μια ισοπαλία με το Μαρόκο, ωστόσο στην φάση των «32» τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην Ιαπωνία.

Οι Ασιάτες προηγήθηκαν στην αναμέτρηση, αλλά τελικά με αντεπίθεση διαρκείας η Βραζιλία έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση. Τώρα το έργο της είναι ακόμη πιο δύσκολο, καθώς η Νορβηγία του Χάαλαντ είναι μια δυνατή ομάδα.

Ο Κάρλο Αντσελότι δεν θα έχει στην διάθεση του και για αυτόν τον αγώνα το Ραφίνια, ενώ αμφίβολοι είναι Πακετά και Κασεμίρο.

Από την άλλη η Νορβηγία προκρίθηκε από τον όμιλο με δύο νίκες επί του Ιράκ και της Σενεγάλης και πέρασε στους «16» επικρατώντας με 2-1 της Ακτής Ελεφαντοστού με γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Αμφίβολος για τον αγώνα είναι ο Ρίερσον.