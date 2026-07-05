Η Εθνική ομάδα της Σενεγάλης αποκλείστηκε από την συνέχεια του Μουντιάλ 2026 από το Βέλγιο στην φάση των «32», ωστόσο αυτά που περνάει η αποστολή της Αφρικανικής χώρας αυτές τις ημέρες δεν έχουν προηγούμενο.

Συγκεκριμένα, εδώ και τρεις ημέρες η αποστολή της Σενεγάλης δεν έχει καταφέρει να βρει τρόπο για να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ και να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα της, καθώς η πτήση της ακυρώθηκε.

Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, οι διαφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης είναι η ρίζα του προβλήματος, με την μια πλευρά να ρίχνει την ευθύνη για την οργάνωση του ταξιδιού στην άλλη.

Οι περισσότεροι παίκτες καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής παραμένουν εγκλωβισμένα στο Σιάτλ και μόνο λίγοι ποδοσφαιριστές κατάφεραν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μεμονωμένα.