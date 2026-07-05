Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στον χώρο στάθμευσης των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, δίπλα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με τις φλόγες να καταστρέφουν ολοσχερώς ένα λεωφορείο και να επεκτείνονται σε παρακείμενο προκατασκευασμένο κτίσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 06:30, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και ένα προκάτ κτίριο που βρισκόταν δίπλα στον χώρο όπου είχε εκδηλωθεί το αρχικό περιστατικό.

Η εικόνα προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό και κάλυψαν μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής γύρω από τον αερολιμένα, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα και προκαλώντας ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και σε διερχόμενους οδηγούς και πολίτες.

Η αντίδραση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς υπήρξε έντονη ανησυχία μήπως η φωτιά επεκταθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις ή άλλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, θέτοντάς την υπό μερικό έλεγχο.

Παρά την έγκαιρη επέμβαση, το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο προκατασκευασμένο κτίριο στο οποίο επεκτάθηκαν οι φλόγες.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να παραμένουν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει νέα εστία φωτιάς.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά που προκάλεσε την καταστροφή του λεωφορείου και την αναστάτωση στην περιοχή του αεροδρομίου Ηρακλείου.