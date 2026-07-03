Αναλυτές εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου θα υποχωρήσει έως τα 60 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους, λόγω της εκεχειρίας που επετεύχθη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Citi εκτίμησε ότι παρά τις προσωρινές εντάσεις, οι δύο πλευρές έχουν βάσιμους λόγους να τηρήσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε στα μέσα Ιουνίου.

«Αναμένουμε ότι το μνημόνιο συνεργασίας θα παραμείνει σε ισχύ, όχι επειδή δημιουργήθηκε ξαφνικά εμπιστοσύνη, αλλά επειδή τα κίνητρα για την παραβίασή του είναι ελάχιστα και για τις δύο πλευρές», ανέφερε η Citi σε σχετική έκθεση.

«Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φαίνεται να επιδεικνύουν πραγματική κόπωση από τη σύγκρουση, ενώ η μόνη σημαντική πηγή πιθανής αναταραχής, δηλαδή ο Λίβανος, περιορίζεται όλο και περισσότερο από την ευρύτερη προτίμηση των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Οι Financial Times έγραψαν ότι στα μέσα Ιουνίου, η Goldman Sachs μείωσε την πρόβλεψή της για την τιμή του μπρεντ στο τέλος του έτους στα 80 δολάρια το βαρέλι. Σε πρόσφατες αναλύσεις της, η ομάδα της που ασχολείται με τις πρώτες ύλες υπογράμμισε την ταχεία επανέναρξη των ροών πετρελαίου από τον Κόλπο και ανέφερε ότι αυτές θα μπορούσαν να επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα έως τις αρχές Ιουλίου.

Οι αναλυτές της Goldman, ωστόσο, παραμένουν πιο επιφυλακτικοί από τους ομολόγους τους της Citi όσον αφορά το πόσο ισχυρά είναι τα κίνητρα του Ιράν να τηρήσει την εκεχειρία.

Την Παρασκευή, οι τιμές του μπρεντ σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 0,9% στα 72,50 δολάρια περίπου το βαρέλι. Τα συμβόλαια Ιανουαρίου για το μπρεντ διαπραγματεύονται στα 73 δολάρια περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι οι αναλυτές της Citi αναμένουν μεγαλύτερη πτώση των τιμών σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς.