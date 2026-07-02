Ο Κόντι-Μίλερ ΜάκΙνταϊρ είναι ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού, προερχόμενος από μια γεμάτη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα, τόσο σε EuroLeague όσο και σε ABA Liga.

Την πρώτη του μεταγραφή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με την απόκτηση του Κόντι-Μίλερ ΜάκΙνταϊρ. Ο Αμερικανός γκαρντ καταφτάνει στους «ερυθρόλευκους» από τον Ερυθρό Αστέρα, όπου πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα παραγωγική σεζόν σε EuroLeague και ABA Liga.

Στη EuroLeague, η φετινή του χρονιά ήταν η πιο αποδοτική της καριέρας του στη διοργάνωση, με μέσο όρο 12.6 πόντους ανά παιχνίδι. Παράλληλα, παρουσίασε άνοδο στα ριμπάουντ σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν (4.5 ανά αγώνα), ενώ ξεχώρισε ως ένας από τους κορυφαίους δημιουργούς της λίγκας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά στην κορυφή με 7.4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στην ABA Liga τα νούμερά του εμφανίστηκαν πιο χαμηλά σε σχέση με τη EuroLeague, κάτι που συνδέεται και με τον μειωμένο χρόνο συμμετοχής του (21.8 λεπτά έναντι 30.9). Συγκεκριμένα, σημείωσε 10.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5 ασίστ ανά αγώνα.

Στον Ολυμπιακό αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και δημιουργία στα γκαρντ, αποτελώντας μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ του Γιώργου Μπαρτζώκα.