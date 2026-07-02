Η Ελλάδα κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στον χάρτη των αγοραστών εξοχικής κατοικίας από τη Βόρεια Αμερική, καθώς ΗΠΑ και Καναδάς εξελίσσονται σε δύο από τις πιο δυναμικές αγορές για το ελληνικό real estate. Η αυξημένη αεροπορική συνδεσιμότητα, η αναζήτηση καλύτερης ποιότητας ζωής, αλλά και οι δεσμοί πολλών ομογενών με την πατρίδα των προγόνων τους, οδηγούν ολοένα και περισσότερους ενδιαφερόμενους στην απόφαση να αποκτήσουν σπίτι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, το πρώτο εξάμηνο του έτους η ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά αυξήθηκε κατά 50% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηματοδοτώντας μια νέα τάση στην αγορά εξοχικών κατοικιών.

Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Γαβριηλίδης, μέχρι πριν από λίγα χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των ξένων αγοραστών προερχόταν από χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ελβετία. Η σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος από τη Βόρεια Αμερική δείχνει ότι η ελληνική αγορά αποκτά πλέον μεγαλύτερη διεθνή εμβέλεια και απευθύνεται σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Οι ομογενείς επιστρέφουν στις ρίζες τους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου το 30% των αγοραστών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά είναι ελληνικής καταγωγής. Πρόκειται κυρίως για ομογενείς δεύτερης ή τρίτης γενιάς, οι οποίοι δεν βλέπουν την αγορά κατοικίας αποκλειστικά ως επένδυση, αλλά και ως έναν τρόπο να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν τη σχέση τους με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, για πολλούς από αυτούς η αγορά ενός σπιτιού αποτελεί ουσιαστικά μια επιστροφή στις οικογενειακές τους ρίζες και μια προσπάθεια επανασύνδεσης με τη χώρα καταγωγής των προγόνων τους.

Προτίμηση στα νεόδμητα ακίνητα

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αγοραστές από τη Βόρεια Αμερική στρέφονται κυρίως σε νεόδμητες κατοικίες. Συγκεκριμένα, επτά στους δέκα επιλέγουν σπίτια που είτε βρίσκονται ακόμη στα σχέδια είτε κατασκευάζονται, ενώ μόλις το 30% προτιμά υφιστάμενα ακίνητα.

Η μέση αξία αγοράς διαμορφώνεται στις 448.000 ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην ανώτερη κατηγορία της αγοράς εξοχικής κατοικίας.

Παράλληλα, περιορισμένη παραμένει η αξιοποίηση του προγράμματος «Χρυσή Βίζα». Μόλις το 11% των αγοραστών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά έκανε χρήση του συγκεκριμένου καθεστώτος, γεγονός που δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν αγοράζουν ακίνητο με βασικό κίνητρο την απόκτηση άδειας διαμονής.

Κρήτη και Ιόνιο στις πρώτες επιλογές

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των Βορειοαμερικανών αγοραστών. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι και η ζήτηση για τα νησιά του Ιονίου, τα οποία συνεχίζουν να προσελκύουν επενδυτές που αναζητούν υψηλής ποιότητας εξοχικές κατοικίες σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Η τάση είχε ξεκινήσει από το 2024

Η ενίσχυση της ζήτησης δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο. Σύμφωνα με την Elxis, ήδη από το 2024 είχε διαπιστωθεί σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το 2023, με τον ρυθμό να επιταχύνεται αισθητά μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Παράλληλα, διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επενδυτικής μετανάστευσης καταγράφουν τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη τάση Αμερικανών πολιτών να αναζητούν μόνιμη ή εποχική εγκατάσταση σε χώρες της νότιας Ευρώπης. Η Ελλάδα φαίνεται να ενισχύει συνεχώς τη θέση της ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς, χάρη στο κλίμα, την ασφάλεια, τον τρόπο ζωής και τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει.

Οι απευθείας πτήσεις φέρνουν πιο κοντά την Ελλάδα

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος παίζει και η συνεχής βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πλέον υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα από μεγάλες αμερικανικές πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, η Φιλαδέλφεια, η Σάρλοτ, αλλά και το Ντάλας, το οποίο προστέθηκε πρόσφατα στο δίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία της American Airlines, η επιβατική κίνηση από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 28% σε σχέση με το 2024, ενώ είναι υπερδιπλάσια σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη αγορά επισκεπτών εκτός Ευρώπης για το αεροδρόμιο, με 1,18 εκατομμύρια επιβάτες το 2025, καταγράφοντας αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο τετράμηνο της φετινής χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε ολοένα πιο ελκυστικό προορισμό τόσο για τουρισμό όσο και για αγορά κατοικίας.