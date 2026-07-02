Χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του βουνού Κάστελλος, αυτό το μοναδικό ορεινό κεφαλοχώρι του Λασιθίου αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς θεματοφύλακες της κρητικής παράδοσης. Ο λόγος για την Κριτσά, η οποία μαγεύει τον επισκέπτη με τα δαιδαλώδη λιθόστρωτα σοκάκια, τα ολόλευκα σπίτια και την πλούσια ιστορία της που χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα σχετικά άγνωστο χωριό της Κρήτης, κάτι που ίσως βοήθησε στο να διατηρηθεί ανέπαφη η αυθεντικότητα και ο παραδοσιακός χαρακτήρας του τόπου. Ωστόσο, ενέπνευσε παραγωγούς και σκηνοθέτες κινηματογραφικών επιτυχιών, τόσο διεθνών όσο και εγχώριων, που το επέλεξαν ως το φυσικό σκηνικό των ταινιών τους, όπως στην ταινία «Η Νεράιδα και το Παλικάρι» με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όσο και στο ανεπανάληπτο «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Ζιλ Ντασέν.

Η Κριτσά, ένα από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης, συναντάται στο νομό Λασιθίου (9 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο), ενώ είναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 330-365 μέτρων, στους πρόποδες του βουνού Κάστελλος. Σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, αποτέλεσε το μεγαλύτερο χωριό της Κρήτης, ενώ αδιάκοπη είναι η παρουσία κατοίκων στην περιοχή ήδη από τα υστερομινωικά χρόνια και έπειτα. Τη σημαντικότερη ακμή της θεωρείται ότι τη βίωσε κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

Σήμερα, ο επισκέπτης του χωριού χάνεται στα όμορφα λιθόστρωτα σοκάκια, με τα παραδοσιακά κτίρια και τις μοσχομυριστές αυλές, τις ανθισμένες βουκαμβίλιες, τις χαρακτηριστικές καμάρες, τα καταστήματα με τοπικά είδη και έργα λαϊκής τέχνης και τα παραδοσιακά καφενεία. Στα όσα αξίζει κανείς να δει στην ευρύτερη περιοχή του χωριού είναι το φαράγγι της Κριτσάς και η Παναγία Κερά με τις περίτεχνες τοιχογραφίες. Σε αυτήν μάλιστα, γυρίστηκαν οι σκηνές της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, όπου συναντιόταν κρυφά το ζευγάρι.

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