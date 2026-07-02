Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.493,33 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 28,72 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+1,34%), της Alpha Bank (+1,19%) και της Coca Cola HBC (+1,09%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,20%) και της Metlen (-0,31%).

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 22 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές ΕΛΒΕ (+9,40%) και Space Hellas (+4,32%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Medicon (-2,68%) και ΕΧΑΕ (-2,52%).

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens και στον κλάδο «Εμπόριο» οι 60.161.600 (ΚΟ) μετοχές της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ», και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής 3,20 ευρώ. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ±60%. Στο ξεκίνημα της διαπραγμάτευσης η τιμή της μετοχής σημειώνει άνοδο 1,09% στα 3,235 ευρώ.