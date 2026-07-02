Το μέλλον του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, με νέο δημοσίευμα από την Ουκρανία να κάνει λόγο για πιθανή ανταλλαγή μεταξύ Ολυμπιακού και Λυών, στην οποία εμπλέκεται και ο Νικολάς Ταλιαφίκο.

Ο Ουκρανός επιθετικός επέστρεψε στους «ερυθρόλευκους» μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στη Λυών και ενσωματώθηκε άμεσα στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρότι είχε τη δυνατότητα να παρατείνει την άδειά του. Ωστόσο, η οριστική απόφαση για το μέλλον του δεν έχει ληφθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια.

Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα Sport, η Λυών εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την παραμονή του Γιάρεμτσουκ. Παρόλα αυτά, το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να αξιώνει ο Ολυμπιακός δυσκολεύει τις διαπραγματεύσεις, οδηγώντας τις δύο πλευρές στην εξέταση εναλλακτικών λύσεων.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως στο τραπέζι θα μπορούσε να πέσει το ενδεχόμενο ανταλλαγής, καθώς οι Πειραιώτες έχουν στη λίστα τους τον Νικολάς Ταλιαφίκο. Ο έμπειρος Αργεντινός αριστερός μπακ θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας πιθανής συμφωνίας, λειτουργώντας ως διαπραγματευτικό χαρτί για τη γαλλική ομάδα.

Ο 33χρονος διεθνής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Λυών έως το καλοκαίρι του 2027, μετά την ανανέωση που υπέγραψε την περασμένη σεζόν. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνίστηκε συνολικά για 2.019 λεπτά και μοίρασε τρεις ασίστ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για τις πληροφορίες που μεταφέρονται από την Ουκρανία.