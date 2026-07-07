Η Ελβετία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας της Κολομβίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση.

Η αναμέτρηση δεν πρόσφερε το θέαμα που περίμεναν οι φίλαθλοι, καθώς οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν ιδιαίτερα προσεκτικές και απέφυγαν τα μεγάλα ρίσκα. Παρά την ποιότητα που είχαν δείξει στη διοργάνωση μέχρι εκείνο το σημείο, Ελβετοί και Κολομβιανοί έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία, με αποτέλεσμα οι καλές ευκαιρίες να είναι ελάχιστες.

Καμία από τις δύο πλευρές δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα στα 120 λεπτά αγώνα και η πρόκριση κρίθηκε τελικά στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Εκεί, καθοριστική ήταν η παρουσία του τερματοφύλακα της Ελβετίας, Γκρέγκορ Κόμπελ, ο οποίος απέκρουσε την εκτέλεση του Ερνάντες και έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στην ομάδα του.

Παρά την άστοχη εκτέλεση του Εμανουέλ Ακάντζι, που λίγο έλειψε να κοστίσει στους Ελβετούς, η ομάδα του Μουράτ Γιακίν κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία με επιτυχία και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Κλειστό παιχνίδι με ελάχιστες ευκαιρίες

Το πρώτο μέρος κύλησε σε χαμηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον για το να μην δεχθούν γκολ παρά για να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Η Κολομβία ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, με τον Κόμπελ να αντιδρά σωστά σε προσπάθεια του Πουέρτα. Η Ελβετία απάντησε με τον Ρίντερ, όμως ο Βάργκας κράτησε ανέπαφη την εστία του, πραγματοποιώντας καλή επέμβαση.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τις δύο ομάδες να μην καταφέρνουν να βρουν τον ρυθμό που θα άνοιγε το παιχνίδι.

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ελβετία προσπάθησε να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες και να γίνει πιο επιθετική. Στο 48ο λεπτό έφτασε κοντά στο γκολ, όμως το τελείωμα του Σο από πλεονεκτική θέση δεν βρήκε στόχο.

Από εκεί και πέρα, η αναμέτρηση παρέμεινε εγκλωβισμένη στην τακτική των δύο ομάδων. Οι άμυνες συνέχισαν να έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ καμία πλευρά δεν θέλησε να αφήσει χώρους που θα μπορούσαν να αποδειχθούν μοιραίοι.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Παράταση με πρωταγωνιστές τους τερματοφύλακες

Στα επιπλέον 30 λεπτά, οι δύο τερματοφύλακες κλήθηκαν να επέμβουν στις σημαντικότερες στιγμές.

Ο Κόμπελ κράτησε την Ελβετία στο παιχνίδι αποκρούοντας το σουτ του Κάμπας, ενώ η Κολομβία είχε τη μεγάλη ευκαιρία να προηγηθεί όταν η κεφαλιά του Λουκουμί στο 98ο λεπτό σταμάτησε στο δοκάρι.

Η Ελβετία προσπάθησε να απαντήσει με μακρινό σουτ του Αμπντουνί, όμως ο Βάργκας αντέδρασε σωστά. Το γκολ δεν ήρθε ούτε στην παράταση και η πρόκριση οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

Η Κολομβία ξεκίνησε με τον Κιντέρο να ευστοχεί, ενώ η Ελβετία απάντησε με τον Τζάκα.

Ο Σάντσες αστόχησε για τους Κολομβιανούς, δίνοντας προβάδισμα στους Ελβετούς, όμως ο Ακάντζι δεν κατάφερε να σκοράρει. Στη συνέχεια, ο Κόμπελ απέκρουσε το πέναλτι του Ερνάντες και έδωσε στην ομάδα του το καθοριστικό πλεονέκτημα.

Μετά τις εύστοχες εκτελέσεις των Ντίας και Βάργκας, η Ελβετία επικράτησε με 4-3 και πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση.

Στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες έδωσαν έμφαση στην αμυντική τους οργάνωση, με τις ευκαιρίες μπροστά στις δύο εστίες να είναι περιορισμένες. Η Ελβετία προσπάθησε να απειλήσει με οργανωμένες επιθέσεις, ενώ η Κολομβία είχε τις δικές της καλές στιγμές, χωρίς όμως καμία από τις δύο πλευρές να καταφέρει να βρει το γκολ που θα έκρινε την αναμέτρηση.

Στην παράταση η εικόνα δεν άλλαξε, με το ματς να παραμένει κλειστό και τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Η πρόκριση κρίθηκε τελικά από την άσπρη βούλα, όπου η Κολομβία παρουσιάστηκε πιο ψύχραιμη και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Ελβετία αποχώρησε από το τουρνουά μετά από μια σκληρή μάχη, ενώ η Κολομβία συνεχίζει την πορεία της στο Μουντιάλ, έχοντας πλέον μπροστά της μια ακόμη μεγάλη πρόκληση στη διοργάνωση.