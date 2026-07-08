Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ένα από τα βασικά θέματα της επίσκεψης είναι η προσπάθεια να καθησυχαστούν οι ανησυχίες της ισραηλινής πλευράς σχετικά με το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών stealth τύπου F-35 στην Τουρκία, μια προοπτική την οποία η Ιερουσαλήμ έχει ήδη επικρίνει δημόσια.

Στις συνομιλίες αναμένεται να βρεθεί επίσης το ζήτημα του Ιράν, ενώ αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Χέγκσεθ στο Ισραήλ από τη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία του αμερικανικού Πενταγώνου.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας εκτιμάται ότι θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και με τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς.