Ένα ξεχωριστό μενού, εμπνευσμένο από τις τοπικές γεύσεις της τουρκικής κουζίνας, προσφέρθηκε στο Μπεστέπε της Άγκυρας προς τιμήν του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και των ηγετών των συμμαχικών χωρών του ΝΑΤΟ.

Η ειδική δεξίωση στο Μπεστέπε εξελίχθηκε σε μια πραγματική γαστρονομική εμπειρία, με το μενού να αναδεικνύει παραδοσιακά προϊόντα, τοπικές πρώτες ύλες και χαρακτηριστικές συνταγές από διαφορετικές περιοχές της Τουρκίας.

Ξεχωριστό ξεκίνημα με προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης

Το επίσημο δείπνο ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντέ, φρεσκοψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο συνοδευόταν από βούτυρο Τραπεζούντας και μέλι Χιζάν, δύο προϊόντα με αναγνωρισμένη γεωγραφική ένδειξη.

Στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι δοκίμασαν λαχανικά εποχής, σοταρισμένα σε ελαιόλαδο και σερβιρισμένα με καβουρδισμένο γιαούρτι Ντενιζλί, το οποίο προσέδωσε ιδιαίτερο άρωμα και πιο σύνθετη γεύση στο πιάτο.

Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχώρισαν ήταν και το παραδοσιακό μαντί Καισαρείας. Η συνταγή εμπλουτίστηκε με καβουρδισμένο γιαούρτι και καπνιστό πελτέ ντομάτας από την περιοχή της Άγκυρας, δημιουργώντας έναν σύγχρονο συνδυασμό με έντονες παραδοσιακές αναφορές.

Η επιλογή του Τραμπ: μοσχαρίσια πλευρά αργού ψησίματος

Για το κυρίως πιάτο, οι ηγέτες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές προτάσεις.

Για όσους προτίμησαν τα θαλασσινά, σερβιρίστηκε λαβράκι με ταραμά, πάνω σε βάση από αγκινάρα από τα Βουρλά και αμπελόφυλλα Τοκάτ (Ευδοκιάδα).

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός για την προτίμησή του στα πιάτα με κρέας, επέλεξε μοσχαρίσια στηθοπλευρά σιγομαγειρεμένη. Το πιάτο συνοδευόταν από καβουρδισμένο βούτυρο Τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πλιγούρι με μορχέλες.

Το επίσημο δείπνο ολοκληρώθηκε με μπακλαβά γάλακτος, ο οποίος σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι Αντέπ και αυθεντικό παγωτό Μαράς με άρωμα περγαμόντο.