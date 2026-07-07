Μερικές ημέρες μετά την αυλαία της εκπομπής του και το τέλος της συνεργασίας του με την Ιωάννα Μαλέσκου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εμφανίστηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-νωρίς» και μίλησε στη Μαρία Ηλιάκη για όσα του άφησε η φετινή τηλεοπτική χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε: «Έκανα ταμείο για τη φετινή σεζόν, ήταν θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή, όπως την ήθελα. Μια εκπομπή που είχα τον πρώτο λόγο, οπότε ήταν πολύ σημαντικό και πολύ διδακτικό. Πολλά μαθήματα γιατί είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια. Δούλεψα πάρα πολύ. Δουλέψαμε αρκετοί άνθρωποι πολύ γι’ αυτή την εκπομπή. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Ήταν μια εμπειρία. Πολλά δεν θα τα ξαναέκανα έτσι. Ήταν μια εμπειρία για το τι να αποφύγω σε πρακτικό επίπεδο. Δεν θα τα πω, αλλά τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις. Και σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω και σε θέματα συμπεριφοράς, δουλειάς. Προς Θεού, δεν λέω ότι εγώ τα έκανα όλα τέλεια. Μιλάω μόνο για τις δικές μου επιλογές και πεποιθήσεις».

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής του OPEN σχολίασε: «Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά επαγγελματικά, ήταν φέτος. Όμως, ήταν τόσες οι φορές που πέρασα καλά και ωραία, που δεν θα τη διέγραφα. Δεν θυμάμαι όμως άλλες χρονιές που να έχω σκοτούρα και άλλα περίεργα πράγματα. Επειδή φέτος είχα την πιο πολύ ευθύνη φέτος, θα διέγραφα και πιο πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων. Απλά, αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος θα ήταν τα πιο πολλά. Δεν αναφέρομαι μόνο προσωπικά στην Ιωάννα. Δεν ταιριάξαμε, προφανώς. Συμβαίνουν αυτά, έχει συμβεί και θα ξανασυμβεί. Εγώ όμως δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε, όλα καλά, προχωράμε. Στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι από εδώ και πέρα ό,τι κάνει να είναι καλό και πετυχημένο. Πάμε παρακάτω».

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