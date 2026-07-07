Θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά «κρυμμένα» διαμάντια της Σκοπέλου και όχι άδικα, αφού στην παραλία Χόβολο, το τοπίο καθηλώνει με τους επιβλητικούς, λευκούς ασβεστολιθικούς γκρεμούς που ορθώνονται κατακόρυφα πάνω από την ακτή, δημιουργώντας μια συγκλονιστική αντίθεση με τα πεύκα που κατηφορίζουν μέχρι το κύμα.

Η πρόσβαση στο Χόβολο με τα πόδια μέσα από το νερό στην άκρη της ακτής σε προδιαθέτει για μια μικρή περιπέτεια, η οποία αποζημιώνεται με το παραπάνω μόλις αντικρίσεις αυτόν τον επίγειο παράδεισο. Βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Σκοπέλου, κοντά στην παραλία Καστάνι, και πρόκειται για μια απομονωμένη παραλία με βότσαλα, γαλαζοπράσινα νερά και απίστευτη φυσική και άγρια ομορφιά. Εξάλλου, αυτό που κάνει συναρπαστικό το τοπίο γύρω της είναι τα λευκά βράχια που σχεδόν αγγίζουν τη θάλασσα.

Το Χόβολο, επειδή ακριβώς είναι απομονωμένο, είναι ιδανικό για χαλάρωση, όπου μπορείς να απολαύσεις τις βουτιές σου, χωρίς φασαρία. Εξάλλου, για να φτάσεις εδώ, θα δυσκολευτείς λίγο, αφού η πρόσβαση είναι δύσκολη. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αφήσεις το όχημά σου στο Νέο Κλήμα και στη συνέχεια να κατευθυνθείς με τα πόδια ως την παραλία. Μέρος της διαδρομής είναι μέσα στη θάλασσα, για το λόγο αυτό συνίσταται τα παπούτσια θαλάσσης.

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