Φωλιασμένη στην ανατολική ακτή της Ρόδου, η Λίνδος μοιάζει με έναν λευκό καμβά που απλώθηκε πάνω στον βράχο που τον «λούζει» απαλά ο ήλιος. Ο παραδοσιακός αυτός οικισμός μαγεύει από την πρώτη ματιά, καθώς τα κατάλευκα σπίτια του έρχονται σε τέλεια αντίθεση με το βαθύ μπλε του πελάγους και το χρυσό των αρχαίων τειχών.

Περπατώντας στα δαιδαλώδη σοκάκια χωρίς την παρουσία αυτοκινήτων, ο χρόνος στη Λίνδο μοιάζει να σταματά, παρασύροντας τον ταξιδιώτη σε ένα ρομαντικό οδοιπορικό ανάμεσα σε ανθισμένες βουκαμβίλιες, μεσαιωνικά καπετανόσπιτα και μια επιβλητική Ακρόπολη που στεφανώνει το τοπίο. Είναι ένα μέρος όπου η κοσμοπολίτικη αύρα συναντά την απόλυτη αιγαιοπελαγίτικη μαγεία, σε ένα σκηνικό που θυμίζει και… Κυκλάδες.

Η Λίνδος υπήρξε η γενέτειρα του Κλεόβουλου, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, που στα χρόνια της διακυβέρνησής του (τον 6ο αιώνα π.Χ.) έφτασε στο απόγειο της ακμής της. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού και σε απόσταση 50 χλμ. από το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Η είσοδος των αυτοκινήτων στον οικισμό απαγορεύεται, γι’ αυτό όσοι την προσεγγίζουν με το αυτοκίνητό τους, το αφήνουν στο δημοτικό πάρκινγκ, πριν τη στροφή που οδηγεί στην κεντρική πλατεία της Λίνδου.

Στα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής είναι η περίφημη Ακρόπολη της Λίνδου με τα ερείπια του ναού της Αθηνάς Λινδίας, ο οποίος είναι χτισμένος τον 4ο αιώνα π.Χ., το διοικητήριο των Ιπποτών, καθώς και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Λίνδος, μαζί με την Ιαλυσό και την Κάμειρο, ήταν οι τρεις αρχαίες πόλεις του νησιού. Στη Λίνδο ανήκουν, επίσης, και δύο από τις πιο φημισμένες παραλίες του νησιού, αυτή του Αγίου Παύλου, λίγο έξω από το χωριό με το ομώνυμο εκκλησάκι, και η πρώτη (και μεγαλύτερη) που φέρει το όνομα του οικισμού.

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