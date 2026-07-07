Οι διακοπές δεν σημαίνουν πλέον μόνο ξεκούραση, παραλία και αλλαγή παραστάσεων. Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν ταξίδια που τους δίνουν την ευκαιρία να επιστρέψουν με μια νέα γνώση ή δεξιότητα, από μαθήματα μαγειρικής και ξένων γλωσσών μέχρι γιόγκα, χειροτεχνία και δραστηριότητες στη φύση.

Η νέα αυτή τάση, γνωστή ως «skilliday», κερδίζει έδαφος κυρίως στις νεότερες ηλικίες και επηρεάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες οργανώνουν και αξιολογούν τις διακοπές τους.

Ο όρος προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων «skills» και «holiday» και περιγράφει τα ταξίδια που συνδυάζουν την αναψυχή με την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Mastercard, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 27.000 ταξιδιώτες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι, ποσοστό 48%, σχεδιάζουν να μάθουν κάτι νέο κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών τους.

Περισσότεροι από ένας στους τρεις Ευρωπαίους, ποσοστό 37%, έχουν ήδη κλείσει ένα ταξίδι που περιλαμβάνει την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας. Οι επιλογές εκτείνονται από την εξάσκηση σε μια ξένη γλώσσα και τη συμμετοχή σε μαθήματα μαγειρικής μέχρι την ενασχόληση με κάποιο άθλημα ή την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων επιβίωσης στη φύση.

Η τάση εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή στις νεότερες γενιές. Το 57% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών και το 52% των ταξιδιωτών ηλικίας 25 έως 34 ετών έχουν ήδη οργανώσει ένα ταξίδι αυτού του τύπου.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους, ποσοστό 51%, δηλώνουν ότι ένα ταξίδι αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν τους προσφέρει τη δυνατότητα να μάθουν κάτι καινούργιο. Σχεδόν οι μισοί, το 48%, θεωρούν μάλιστα ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν αποτελούν πιο πολύτιμο «αναμνηστικό» από τα παραδοσιακά σουβενίρ.

Οι δημοφιλέστερες δραστηριότητες

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται η εκμάθηση βασικών φράσεων σε μια νέα γλώσσα, την οποία επιλέγει το 30% των ερωτηθέντων, και τα μαθήματα μαγειρικής ή οι γαστρονομικές εμπειρίες με τοπικούς σεφ, με ποσοστό 28%.

Το ίδιο ποσοστό ενδιαφέρεται για την παραγωγή τοπικών προϊόντων και ποτών, όπως το κρασί και το τυρί. Ακολουθούν οι δραστηριότητες ευεξίας και κίνησης, όπως η γιόγκα, ο διαλογισμός και ο χορός, με 25%, καθώς και οι παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνίες, όπως η κεραμική και η υφαντική, με 24%.

Οι δημιουργικές δραστηριότητες, ανάμεσά τους η φωτογραφία, η ζωγραφική και η συγγραφή, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του 23% των ταξιδιωτών. Ακολουθούν τα αθλητικά προγράμματα και οι υπαίθριες δραστηριότητες με 19%, οι δεξιότητες επιβίωσης στη φύση με 18%, οι παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας με 14% και οι πρακτικές βιώσιμης διαβίωσης με 13%.

Ευκαιρίες για τις τουριστικές επιχειρήσεις

Η άνοδος των «skillidays» δημιουργεί νέες δυνατότητες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Πρόκειται για έναν τομέα που απασχολεί έναν στους εννέα εργαζομένους στην Ευρώπη και έχει σημαντική συνεισφορά στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και στην Ελλάδα.

Δύο στους πέντε ταξιδιώτες, ποσοστό 42%, δηλώνουν πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα για ένα ταξίδι που τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν μια νέα δεξιότητα. Η διάθεση αυτή μπορεί να κατευθύνει μεγαλύτερο μέρος της ταξιδιωτικής δαπάνης προς τοπικούς επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις που προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες, μαθήματα και δραστηριότητες.

Η Natalia Lechmanova, Chief Economist, Europe, του Mastercard Economics Institute, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη τάση αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να αξιοποιούν τα χρήματά τους, αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες.

Όπως ανέφερε, τα ταξίδια που συνδυάζουν τις διακοπές με την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων μπορούν να προσφέρουν μια πιο ουσιαστική εμπειρία στους επισκέπτες. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, αγροτικές περιοχές και χρονικές περιόδους που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερη τουριστική κίνηση, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των οικονομικών οφελών του τουρισμού.

Μέσα από την πλατφόρμα priceless.com, η Mastercard προσφέρει στους κατόχους των καρτών της πρόσβαση σε ταξιδιωτικές και πολιτιστικές εμπειρίες σε διάφορους προορισμούς, με στόχο τη μεγαλύτερη επαφή με την τοπική κουλτούρα.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Mastercard σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών 3Gem τον Φεβρουάριο του 2026 και εξέτασε το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Συμμετείχαν 27.000 άτομα από 28 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία και Ουκρανία.

Τα στοιχεία για τη συμβολή του τουρισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία προέρχονται από την έρευνα «Economic Impact Research 2025» του World Travel & Tourism Council.